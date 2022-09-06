Dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen Fransız bakan, Atina'ya gider gitmez Türkiye karşıtı açıklamalar yaptı - Son Dakika
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Dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen Fransız bakan, Atina'ya gider gitmez Türkiye karşıtı açıklamalar yaptı

06.09.2022 14:11
Dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen Fransız bakan, Atina'ya gider gitmez Türkiye karşıtı açıklamalar yaptı

Dün Türkiye'ye gelerek mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, bugün Yunanistan'ın başkenti Atina'ya adım atar atmaz Türkiye karşıtı açıklamalar yaptı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimde Yunanistan'ın yanında olacağını söyleyen Colonna, "Hiçbir şey bu yaklaşımımızı değiştirmeyecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye gelerek mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, burada gerçekleştirdiği temasların ardından bugün Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti.

YUNANİSTAN'IN YANINDA OLACAĞINI TEYİT ETTİ

Atina'da temaslarda bulunmadan önce ülkenin çok okunan gazetelerinden Kathimerini'ye konuşan Colonna, Türkiye-Yunanistan geriliminde Yunanistan'ın yanında olacağını teyit etti. Gazeteye demeç veren Colonna," Paris, Yunanistan'ın egemenliği konusunda açık ve destek" ifadesini kullandı.

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İLETİŞİM KANALLARININ AÇIK TUTULAMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

Colonna, Ankara yönetiminin hem Yunanistan'a karşı hem de mülteci kriziyle ilgili yaklaşımından endişe duyduklarını söylerken Türkiye ve Yunanistan'ın iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini dile getirdi. Yunanistan'ın yanında olacaklarını dile getiren Colonna, "Hiçbir şey bu yaklaşımımızı değiştirmeyecek" dedi.

"TÜRKİYE'NİN YAKLAŞIMI KONUSUNDA SORU İŞARETLERİ VAR"

Colonna, Türkiye ve Belarus'un mülteci krizini Avrupa Birliği'ni istikrarsızlaştırmak için silah gibi kullandığını iddia etti. Colonna, İnsanların çaresizliğini silah olarak kullananlara karşıyız" dedi. Fransız diplomat, "Bazı konularda Türkiye'nin yaklaşımı konusunda soru işaretleri var. Komşunuzla ve müttefikinizle açık iletişim olması ve her şeyi konuşabilmek çok önemli" yorumunu yaptı.

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