Üye Girişi
İtalya'da aşı ve Covid belgesi karşıtları işçi sendikası binasına saldırdı - Son Dakika
BBC

İtalya'da aşı ve Covid belgesi karşıtları işçi sendikası binasına saldırdı

10.10.2021 14:29
İtalya'da aşı ve Covid belgesi karşıtları işçi sendikası binasına saldırdı

İtalya'nın başkenti Roma'da aşı ve Covid sertifikası karşıtlarının gösterisinde şiddet olayları yaşandı.

İtalya'nın başkenti Roma'da aşı ve Covid sertifikası karşıtlarının gösterisinde şiddet olayları yaşandı. Aralarında neofaşist grupların da yer aldığı belirtilen göstericiler ülkenin en büyük işçi sendikası Cgil'in merkez binasına ve polis araçlarına saldırdı. Şiddet eylemlerini tetiklediği öne sürülen neofaşist Forza Nuova partisinin kapatılması çağrıları yükseliyor.

İtalya'da hâlâ birçok mekan ve etkinlik için zorunlu olan Covid sertifikaları, 15 Ekim'den itibaren tüm çalışanlar için de zorunlu hale gelecek. Yeşil pasaport olarak anılan Covid sertifikalarını aşı yaptıranlar, hastalığı geçirip iyileşenler ya da test sonucu negatif olanlar alabiliyor.

Aralarında aşı karşıtları, Covid sertifikası zorunluluğuna itiraz edenler ve neofaşist grupların da yer aldığı 10 bine yakın kişi Cumartesi akşamı Roma'nın merkezinde gösteri yaptı. Piazza del Popolo meydanında yapılan gösteri sonrası bazı gruplar yakındaki başbakanlık binası ve Cgil sendikası merkezine yürüdü.

Polis, başbakanlık binasına yaklaşılmasına izin vermezken sendika binasına ulaşan bir grup binaya zorla girerek tahribata yol açtı.

Polisin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ettiği gösteride 12 kişi gözaltına alındı.

Faşizm referanslı örgütler kapatılsın çağrısı

İtalyan basınına göre Cgil sendikasının merkezine saldıran grubun başını neofaşist Forza Nuova partisi yetkilileri çekiyordu. Bugünkü gazetelerin birçoğunun manşetinde de "faşist saldırı" ifadesi yer aldı.

Olaylar sonrası Forza Nuova'nın kapatılması çağrıları tekrar yükselmeye başladı.

Ülkenin en büyük partilerinden, merkez-soldaki Demokratik Parti'nin lideri Enrico Letta gösteri sonrası yaptığı açıklamada, "Artık Forza Nuova'yı kapatmanın vakti geldi" dedi.

Faşizme direniş gösteren partizanların kurduğu İtalyan Ulusal Partizanlar Derneği (Anpi) de faşizme referans yapan tüm partilerin kapatılması çağrısını yineledi. Anpi'nin açıklamasında, "amasız, fakatsız, eğersiz, faşizme atıfta bulunan tüm örgütlerin hemen feshedilmesi için" İçişleri Bakanlığı ve hükümete çağrı yapıldı.

Anpi, şiddet eylemlerine karşı Cgil sendikasına destek için bugün tüm ülkede gösteri çağrısı da yaptı.

Sendikalar faşizm karşıtı gösteri yapacak

Merkezi saldırıya uğrayan Cgil sendikası "faşizm referanslı tüm örgütlerin kapatılması gerektiğini" belirtti ve 16 Ekim'de diğer sendikalarla birlikte faşizm karşıtı bir gösteri düzenleyeceklerini duyurdu.

Başbakan Mario Draghi ve Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da şiddet eylemlerini kınayarak Cgil ile dayanışma mesajı verdi.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, Covid 19'a karşı aşı kampanyasının süreceği vurgulandı ve "yurttaşlık duygusuyla" kampanyaya katılan milyonlarca vatandaşa teşekkür edildi.

İtalya'da 12 yaş üstü nüfusun yüzde 80'ine denk gelen 43 milyondan fazla kişi aşı dozlarını tamamladı. En az bir doz aşı yaptıranların oranı ise yüzde 85'e ulaştı.

Ipsos araştırma şirketinin geçen Ağustos'ta yaptığı ankete göre ülkede aşı karşıtlarının oranı yüzde 7, kararsızların oranı ise yüzde 10 civarında. Eylül'de yapılan Euromedia araştırmasına göre ise İtalyanların yüzde 75'i Covid sertifikası zorunluluğuna destek veriyor.

İtalya'da aşı ve Covid belgesi karşıtları işçi sendikası binasına saldırdı

Koronavirüs, İtalya, Faşizm, Roma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İtalya'da aşı ve Covid belgesi karşıtları işçi sendikası binasına saldırdı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Formula 1 Türkiye öncesi talihsizlik! Yola dökülen yük trafiği kilitledi 14:28 Formula 1 Türkiye öncesi talihsizlik! Yola dökülen yük trafiği kilitledi Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde 14:25 Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde Vatandaşlar gece yarısı görünce korktular! Yaklaştıklarında su samuru olduğunu fark ettiler 13:41 Vatandaşlar gece yarısı görünce korktular! Yaklaştıklarında su samuru olduğunu fark ettiler
Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor 13:32 Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor Devlet Bahçeli, dikkat çeken 13:22 Devlet Bahçeli, dikkat çeken "bölücü kebapçılar" sözlerine canlı yayında açıklık getirdi Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya cevap: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin 12:38 Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya cevap: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin
Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi 12:34 Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi Belgesellere niteliği taşıyan maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti 12:31 Belgesellere niteliği taşıyan maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti

Son Dakika Haberleri
14:27 Formula 1 Türkiye öncesi talihsizlik! Yola dökülen yük trafiği kilitledi
14:26 Üç yıllık aşkta mutlu sona ulaşıldı! Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sessiz sedasız nikah masasına oturdu
14:24 Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde
14:23 Alman aşısı tutmadı! Norveç maçında Stefan Kuntz'u beğenmediler
13:40 Vatandaşlar gece yarısı görünce korktular! Yaklaştıklarında su samuru olduğunu fark ettiler
13:22 Cristiano Ronaldo'nun durmaya hiç niyeti yok! Oynamaya devam ettikçe her rekoru kıracak
13:21 Kangal köpeklerine talep yağıyor! Yurt dışına 50 bin dolardan, yurt içine 300 bin liradan satılıyor
12:36 Tüm ülke kırmızı battaniyeli kızı arıyor! Esrarengiz fotoğraf yetkilileri alarma geçirdi
12:33 Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi
12:31 e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha: Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin başvurular sistem üzerinden yapılabilecek
PTT'den Türkiye Kart müjdesi! Yurt genelinde tek bir kartla seyahat yapılabilecek PTT'den Türkiye Kart müjdesi! Yurt genelinde tek bir kartla seyahat yapılabilecek         
14:29
Üç yıllık aşkta mutlu sona ulaşıldı! Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sessiz sedasız nikah masasına oturdu Üç yıllık aşkta mutlu sona ulaşıldı! Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sessiz sedasız nikah masasına oturdu         
14:26
Kendisine satırla saldıran sevgilisi tutuklanmasın diye yerlere yatıp feryat etti Kendisine satırla saldıran sevgilisi tutuklanmasın diye yerlere yatıp feryat etti         
13:48
Eylül ayında spor ve lüks otomobil satışlarındaki yükseliş dikkat çekti! İşte en çok alıcı bulan modeller Eylül ayında spor ve lüks otomobil satışlarındaki yükseliş dikkat çekti! İşte en çok alıcı bulan modeller         
13:39
Cristiano Ronaldo'nun durmaya hiç niyeti yok! Oynamaya devam ettikçe her rekoru kıracak Cristiano Ronaldo'nun durmaya hiç niyeti yok! Oynamaya devam ettikçe her rekoru kıracak         
13:23
Matematik öğretmeninden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı Matematik öğretmeninden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı         
13:00
Kabine, Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada 4 önemli konu var Kabine, Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada 4 önemli konu var         
12:35
e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha: Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin başvurular sistem üzerinden yapılabilecek e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha: Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin başvurular sistem üzerinden yapılabilecek         
12:32
Çocukları eve girince büyük yıkım yaşadı! Anne ve babalarını yan yana ölü buldular Çocukları eve girince büyük yıkım yaşadı! Anne ve babalarını yan yana ölü buldular         
12:11
Kahreden kaza! Refüje çarpan otomobildeki 1'i bebek, 2 kişi öldü Kahreden kaza! Refüje çarpan otomobildeki 1'i bebek, 2 kişi öldü         
12:08
Marketin kirlenmesini istemedi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi Marketin kirlenmesini istemedi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi         
11:12
Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı         
11:07
Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine "sulhu bozun" rüşveti         
11:06
Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu         
10:35
500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı 500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı         
10:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda         
17:19
İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2021 14:36:08. #1.13#
SON DAKİKA: İtalya'da aşı ve Covid belgesi karşıtları işçi sendikası binasına saldırdı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement