Dünya, Kim Jong Un'un Kuzey Kore Ulusal Günü kutlamalarında konuştuğu küçük kızın, öz çocuğu olabileceğini konuşuyor - Son Dakika
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Dünya, Kim Jong Un'un Kuzey Kore Ulusal Günü kutlamalarında konuştuğu küçük kızın, öz çocuğu olabileceğini konuşuyor

28.09.2022 10:26

Kuzey Kore'nin Ulusal Günü kutlamalarında sahneye çıkan küçük bir kızın, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kızı olabileceği ileri sürüldü.

Ülkenin 75. Kuruluş Yıldönümü kutlamalarında diğer çocuklarla beraber sahnede dans eden küçük kızın Kim Jong Un'un kızı olabileceği ihtimali Güney Kore medyasında geniş yer buldu.

GÖSTERİDE SAÇINI BAĞLAMAYAN TEK KIZ

İddia Çinli uzmanlara dayandırıldı. Kameraların yoğun bir şekilde çocuğa odaklanması ve saçını bağlamayan tek kız olması da dikkat çekti. Güney Kore basını, bunun bir tür özel muamele olduğunu iddia etti.

Kameralar hep ona odaklandı! Dünya, Kim Jong Un'un gösteride özel ilgi gösterdiği küçük kızı konuşuyor

KONUŞMAK İÇİN YANINA YAKLAŞTI

Kim Jong Un'un eşi Ri Sol Ju'nun da performanstan sonra kızla konuşmak için ona yaklaşırken görüldüğü de vurgulanıyor. Görüntüde küçük kızın Kim Jong Un'un yanına geldiğinde oldukça sakin görünmesi de dikkatlerden kaçmayan detaylardan biri.

Kameralar hep ona odaklandı! Dünya, Kim Jong Un'un gösteride özel ilgi gösterdiği küçük kızı konuşuyor

GÖRÜNTÜLER ANALİZ EDİLECEK

Güney Kore Birleşim Bakanlığı yetkilileri, rapor ve görüntüleri analiz ettiklerini duyurdu. Bakanlık, küçük çocuğun Kim'in kızı olma ihtimalinin düşük olduğunu ve raporları doğrulamanın bir yolu olmadığını söyledi. Kaynak: NTV, Daily Mail

Kameralar hep ona odaklandı! Dünya, Kim Jong Un'un gösteride özel ilgi gösterdiği küçük kızı konuşuyor
Kameralar hep ona odaklandı! Dünya, Kim Jong Un'un gösteride özel ilgi gösterdiği küçük kızı konuşuyor
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Kim Jong Un, Kuzey Kore, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünya, Kim Jong Un'un Kuzey Kore Ulusal Günü kutlamalarında konuştuğu küçük kızın, öz çocuğu olabileceğini konuşuyor - Son Dakika


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