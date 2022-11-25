Dünya Kupası'nda 'deve gribi' paniği! Dünya Sağlık Örgütü uyardı

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FIFA 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da son 10 yılda onlarca insan Orta Doğu Solunum Sendromu'na (MERS) yakalandı. MERS, enfekte ettiği her 100 kişiden 35'ini öldürüyor.

DÜNYA KUPASI HASTALIK RİSKLERİ OLUŞTURUYOR

Bilim insanları, MERS'i teorik olarak dört haftalık turnuva sırasında ortaya çıkabilecek sekiz potansiyel 'enfeksiyon riskinden' biri olarak listeledi. Covid-19 ve maymun çiçeği ise en olası iki tehdit olarak gösterildi. New Microbes and New Infections dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarları, Dünya Kupası'nın 'kaçınılmaz olarak bulaşıcı hastalık riskleri oluşturduğunu' vurguladı.

İNGİLTERE VE ABD GİBİ ÜLKELERE YAYILABİLİR

DSÖ'den bir epidemiyolog olan Prof. Dr. Patricia Schlagenhauf ve ekibi, bu durumun özellikle Katar ve komşu ülkeler için geçerli olduğunu söyledi. Uzmanlar futbol maçları izlemek için Katar'a giden çok sayıda taraftar nedeniyle hastalıkların İngiltere ve ABD gibi diğer ülkelere de yayılabileceğini öne sürdü. Bununla birlikte, İngiltere'den yaklaşık 5 bin taraftarının Katar'a gittiği bildirildi. 2022 Dünya Kupası'nın final maçlarına kadar 1,2 milyon İngiliz taraftarın Katar'a gitmesi bekleniyor.

DEVELER VİRÜSÜN DOĞAL KONAĞI

İngiltere, en son Ağustos 2018'de Orta Doğu'dan gelen bir turistte olmak üzere yalnızca beş MERS vakası kaydetti. Araştırmacılar bu hastalığın insandan insana bulaşmasının mümkün olduğunu belirtiyor. Diğer taraftan, develerin, Covid-19 pandemisinin arkasındaki virüsle aynı aileden gelen virüsün doğal konağı olduğu düşünülüyor.

"DEVELERE BİNMEYİN, DEVE ETİ YEMEYİN"

Bu nedenle sağlık görevlileri, bölgeye gelen tüm gezginlerin memelilere dokunmaktan kaçınmasını tavsiye etti. Çalışmanın yazarları ayrıca, taraftarların deve sütü veya idrarı içmekten veya uygun şekilde pişirilmemiş deve eti yemekten de kaçınmaları gerektiğini söyledi. Uzmanlar, ayrıca soğuk algınlığı veya gribe benzeyen MERS semptomları ile İngiltere'ye dönen herkese, enfeksiyon kontrolü ve testinin yapılabilmesi için tıbbi yardım alması ve seyahat geçmişini paylaşmasını tavsiye etti. Öte yandan, MERS'in özel bir tedavisi bulunmuyor. Bu nedenle doktorlar, hastalığı tedavi etmek yerine semptomlarını hafifletmek için çalışıyor.