Dünya Turuna Çıkarken Uçağı Düştü - Son Dakika
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Dünya Turuna Çıkarken Uçağı Düştü

03.07.2025 10:31
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Pilot Mehmet Demirci, çocukluk hayali olan dünya turuna çıkarken uçağı düştü, hayatını kaybetti.

1) DÜNYA TURU, DÜŞEN UÇAĞINDA HAYATINI KAYBETEN PİLOTUN ÇOCUKLUK HAYALİYMİŞ

ESKİŞEHİR'den dünya turuna çıkmak için havalandıktan sonra M20J tipi tek motorlu uçağının Rize- Erzurum sınırında Kaçkar Dağları'nda düşmesi sonucu yaşamını yitiren pilot Mehmet Demirci, kaza öncesi verdiği röportajda "Bu dünya turu çocukluk hayalimdi" demişti. Demirci, uçağının, verimliliği, hızı ve menzilinden dolayı özellikle dünya turları için tercih edilen bir uçak olduğunu söyledi.

Elektrik mühendisi ve 2008 yılından bu yana amatör pilot olan Mehmet Demirci, dünya turuna çıkmak için yaklaşık 1 yıl önce hazırlıklara başladı. Tur sırasında iniş yapacağı 32 havaalanına ait izinleri geçen cuma günü tamamlayan pilot Demirci, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Atatürk Havalimanı'ndan yanındaki Hicran Kaya ile birlikte M20J tipi tek motorlu uçağıyla havalandı. Demirci, ilk durağı olan Eskişehir'de Sivrihisar Havacılık Merkezi'ne iniş yaptı. Kaya ve pilot Demirci, Türkiye'nin ilk akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, yine Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu olan kızı Semin Öztürk Şener, Sivrihisar Sportif Havacılık Kulübü Dernek Başkanı Kamuran Keskin ile teknik ekip tarafından karşıladı.

Buradan da dün saat 18.00 sıralarında havalanan Mehmet Demirci'nin uçağı, Rize- Erzurum sınırında Kaçkar Dağları'nda düştü. Kazada pilot Mehmet Demirci yaşamını yitirdi, Rize'ye götürmek üzere uçağına aldığı yolcu Hicran Kaya ise yaralı kurtuldu.

'DÜNYA TURU ÇOCUKLUK HAYALİM'

Mehmet Demirci, Eskişehir'de Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde dünya turuna çıkmadan önce gazetecilere açıklama yapmıştı. Uçakla dünya turuna çıkma fikrinin çocukluk hayali olduğunu belirten Demirci, "Bu dünya turu çocukluk hayalimdi. Uçak alırken özellikle seçici olmaya çalıştık çünkü uçağımızın verimliliği, hızı ve menzilinden dolayı özellikle dünya turlarında tercih edilen bir uçaktır. Uçağımıza gerekli bakımlarımızı ve hazırlıklarımızı yaptık. Esasında yaklaşık 1 yıl hazırlık sürecinden geçtik. Bu hazırlık sürecinde uçağımızın geçeceği güzergahlar, oradaki havaalanları, alacağımız yakıtlar, havaalanlarının uçağımıza uygunluğu ve uçuş sahalarındaki gerekli izinler ancak 5-6 gün önce neticelendi. Bu dünya turunu 2025 yılında yapmamızın en büyük nedeni dünyada çok fazla savaş ve çatışma oluyor, bizim için en önemli şey dünya barışıdır ve bunun yanında Türk Hava Kurumumuzun Atatürk tarafından kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü, o yüzden bu dünya turumuzu Türk Hava Kurumu ve dünya barışına adayacak şekilde hedefledik. Buraya uçuşumuz ilk ayağımızdı. Türkiye'de bu tip dünya turları çok yabancı, biz Türk pilot ve Türk bayraklı uçak olarak bunu ilk defa deniyoruz."

Dünya turunda 12 ülkede yaklaşık 28 bin kilometrelik mesafe ve 160 saat uçuş yapmak istediğinden bahseden Demirci, uçuş planlarını şöyle anlattı:

"Buradan kalktıktan sonra akşam Rize'de duracağız, ondan sonra Kazakistan Aktau'ya geçeceğiz. Kazakistan'da 2 durağımız var, sonra Rusya, Moğolistan, Kamçatka Yarımadası, Bering Boğazı, daha sonra da Alaska'ya geçeceğiz. Daha sonra soğuk bölgelerden güneye doğru, Amerika'ya gideceğiz. Amerika'da 21-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacak çok büyük bir havacılık etkinliği var. Dünyanın her tarafından yaklaşık 15-16 bin uçak katılıyor. Orada da yine Türk bayraklı ilk uçak olarak gitmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz oralarda da Türk'ün adını, Türk pilotlarını ve Türk uçaklarının adını duyurmak istiyoruz. Orada bir hafta kaldıktan sonra New York, Kanada üzerinden Grönland, İzlanda, İskoçya ve Hollanda'dan Avrupa'ya geçişimiz olacak. Avrupa'dan sonra da tekrar aynı güzergahtan geri döneceğiz. İlk kalkış meydanımız Çorlu Atatürk Havaalanı'ydı, son iniş noktamız da orası olacak. Daha sonra da Yeşilköy'e geçeceğiz. Yaklaşık 32 durağımız olacak. Toplamda 160 saat civarı havada süre geçireceğiz. Yaklaşık olarak 38-40 güne tekabül ediyor ama dediğim gibi hava şartları uygun geldiği sürece olacak. Temmuz ayını seçmemizin esprisi de bu, kutuplar dahil her yerde hava güzel oluyor. Uzun yılların istatistiklerini kontrol ettik. Yani temmuz ve ağustos iyi aylar."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Dünya Turuna Çıkarken Uçağı Düştü - Son Dakika

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