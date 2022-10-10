Antalya'da tatil yapan dünyaca ünlü model, pozları ve düzgün fiziğiyle hayran bıraktı

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Dünyaca İngiliz model Rhian Sugden, birçok yabancı ünlü gibi tatil tercihini Türkiye'den yana kullandı. Sugden ve eşi Oliver Mellor Antalya ilimizde bulunan Kalkan Plajı'na giderek denizin keyfini çıkardı.

DÜZGÜN FİZİĞİ HAYRAN BIRAKTI

Sugden'un siyah bikinisi ve düzgün fiziği, hayranlarından tam not aldı. Ünlü model, saatlerce denize girerek adeta sezonun yorgunluğunu Akdeniz'in serin sularına bıraktı.

SIK SIK SARILDILAR

Ünlü model ve eşi Oliver Mellor'un birbirlerine sık sık sarıldıkları anlar da objektiflerden kaçmadı. Çiftin bir süre daha Türkiye'de tatil yapacağı öğrenildi.

İşte ünlü modelin tatilinden kareler: