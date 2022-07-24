Dünyaca ünlü profesörden koronavirüs uyarısı: Bu iki belirtiyle uyanırsanız teste koşun - Son Dakika
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Dünyaca ünlü profesörden koronavirüs uyarısı: Bu iki belirtiyle uyanırsanız teste koşun

24.07.2022 10:44
Dünyaca ünlü profesörden koronavirüs uyarısı: Bu iki belirtiyle uyanırsanız teste koşun

Son haftalarda tüm dünyada yeniden yükselişe geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ardından uyarılarda bulunan Profesör Tim Spector, şiddetli boğaz ağrısı ve yorgunlukla uyananların mutlaka koronavirüs testine gitmesi gerektiğini söyledi.

Koronavirüs salgını başta ülkemiz olmak üzere dünya genelinde yeniden yükselişe geçti. Salgının artmasında tatil dönemi olmasının da payı olduğu ifade edilirken, uzmanlardan vatandaşların işine yarayacak uyarılar gelmeye devam ediyor.

EN NET İKİ BELİRTİ VAR

Profesör Tim Spector, şu anda koronavirüsün iki belirtisinin çok sıklıkla öne çıktığını ifade etti. Spector, bu belirtilerden birinin şiddetli boğaz ağrısı, diğerinin ise yorgunluk olduğunu söyledi. Bu iki belirtiyle uyananların kesinlikle teste gitmesi gerektiğini kaydetti.

"TEST YAPTIRAMIYORSANIZ DİĞER İNSANLARDAN UZAK DURUN"

Profesör, sözlerini şöyle sürdürdü: "Test yaptıramıyorsanız bile üşüttüğünüzü varsayarak diğer insanlardan uzak durun. Kendinizi bilmeniz, hastalığın yayılmasını durdurma konusunda da işe yarayacaktır. Umarım bu dalga da yakında sona erer."

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Koronavirüs, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyaca ünlü profesörden koronavirüs uyarısı: Bu iki belirtiyle uyanırsanız teste koşun - Son Dakika


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