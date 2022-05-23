Dünyada bir ilk: Belçika, maymun çiçeği virüsü tespit edilenlere 21 günlük karantina uygulayacak - Son Dakika
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Dünyada bir ilk: Belçika, maymun çiçeği virüsü tespit edilenlere 21 günlük karantina uygulayacak

23.05.2022 12:07

Belçika, maymun çiçeği tespit edilenlerin 21 gün zorunlu karantinada tutulacağını açıkladı. Belçikalı yetkililer ülkede 3 vaka tespit edildiğini belirtirken, zorunlu tecrit kararı alan ilk ülke oldu.

Bugüne kadar İngiltere, İspanya, ABD, Kanada, Belçika, Fransa, Portekiz, İtalya, İsveç, Almanya, Avustralya, İsrail ve İsviçre'de görülen maymun çiçeği virüsü, tüm dünyaya korku salmaya devam ediyor.

TOPLAM 80 VAKA AÇIKLANDI

Ülke ülke yayılan virüsle ilgili bir açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar dünya genelinde 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken, 50 vaka ise henüz araştırılma aşamasında.

BELÇİKA 21 GÜN ZORUNLU KARANTİNA ŞARTI GETİRDİ

Öte yandan ilk kez 19 Mayıs'ta vaka görülen Belçika'daki yayılmaya, Antwerp kentinde düzenlenen "fetiş festivali"nin neden olduğu belirlendi. Yerel medyaya göre, Flaman sağlık yetkilileri, 20 Mayıs'ta 3 vaka bulunmasının ardından salgınla ilgili politika izlemek için toplandı ve virüs tespit edilen kişilere 21 günlük karantina şartı getirdi. Yüksek riskli temas dahilindeki kişilerin kendilerini izole etmesi istenmezken, özellikle bağışıklığı düşük kişilerden uzak durmaları tavsiye edildi.

TÜRKİYE'DE GÖRÜLMEDİ

Virüsün pandemiye yol açmayacağını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maymun Çiçeği Hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika'da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır." açıklamasını yaptı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor. Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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Avrupa'ya Anvers'ten yayıldığı sanılıyor: Belçika'da fetiş festivali kaynaklı maymun çiçeği virüsü vakaları artıyor Avrupa'ya Anvers'ten yayıldığı sanılıyor: Belçika'da fetiş festivali kaynaklı maymun çiçeği virüsü vakaları artıyor 21 Mayıs 2022 Haberleri 21 Mayıs 2022 Haberleri
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Dünyada bir ilk: Belçika, maymun çiçeği virüsü tespit edilenlere 21 günlük karantina uygulayacak - Son Dakika


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