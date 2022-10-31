Kanada basını, Katar Kraliyet ailesinin net servetini açıkladı: 335 milyar dolar

Katar Kraliyet ailesi, dünyanın en zengin aileleri arasında yer alıyor. Katar'daki varlıklarının yanı sıra yurtdışındaki varlıklarıyla da ön plana çıkan aile, özellikle İngiltere'nin başkenti Londra'da ciddi bir taşınmaz varlığı elinde bulunduruyor.

NET SERVETLERİ DUDAK UÇUKLATTI

Katar emiri Tamim bin Hamad Al Thani'nin ailesi, sıradan insanların hayal dahi edemeyeceği bir zenginliğe sahip. Katar Kraliyet ailesiyle ilgili hazırlanan bir raporda, ailenin şu andaki net servetinin 335 milyar dolar olduğu ifade edildi.

LONDRA'DA MALİKANE SATIN ALDILAR

Kraliyet ailesinden Katar'ın eski Emiri eşi Şeyha Moza bint Nasser Al-Missned, Cornwall Terrace'da tam 80 milyon dolar karşılığında bir malikane satın aldı. Daha sonra 2 mülk için daha 40 milyon dolar ödeme yaptı.

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Kraliyet ailesinin malikanesi içerisinde barındırdığı özelliklerle de göz kamaştırıyor. Rapora göre malikanenin içerisinde yedi yatak odası, 11 resepsiyon odası, dokuz banyo, güzellik bakım alanları, spor salonu ve kapalı yüzme havuzu var.

EN HIZLI OTOMOBİL ONLARDA

Aile üyeleri, otomobillere olan düşkünlüğüyle de biliniyor. Yine raporda yer verilen detaylara göre dünyada hız rekoru kıran otomobiller arasında yer alan Bugatti Chiron Super Sport 300 de kraliyet ailesinin garajında duran arabalardan sadece biri.

YATLAR VE JETLERLE DEVAM EDİYOR

Kraliyet ailesinin serveti, yatlar ve jetlerle devam ediyor. Ailenin lüks yaşantısını ve net servet miktarını ilk kez duyanlar, büyük bir şaşkınlık yaşadı.