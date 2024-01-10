 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı

NATO'nun ikinci büyük ordusu olarak güney kanadının en güçlü askeri kuvvetine sahip Türkiye, ABD merkezli Global Fire Power'ın "Dünyanın En Güçlü Orduları 2024" listesine damga vurdu. Geçen yıl listede 11. sırada yer alan Türkiye, üç basamak birden yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı.

10.01.2024 - 13:06,  Güncelleme: 13:23
Abone Ol

Her yıl dünya devletlerinin askeri güçlerini yakın mercek altına alarak küresel güç sıralaması yayınlayan ABD merkezli Global Firepower adlı şirket, 2023 yılına ait askeri güç sıralamasını paylaşmıştı. Global Firepower'ın 'Dünyanın En Güçlü Orduları' listesinde, toplamda 145 ülke yer almıştı. Sıralamada ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alınmıştı.

İLK ÜÇTE ABD, RUSYA VE ÇİN YER ALMIŞTI

Listeye göre 2022'de 13. sırada yer alan Türkiye, 2023 başında 2 sıra yükselerek 11. sıraya çıkmıştı. İlk üçte ise ABD, Rusya ve Çin yer almıştı.

2024 LİSTESİNE YİNE TÜRKİYE DAMGA VURDU

Son olarak alanında dünyanın en büyük otoritesi haline gelen ABD merkezli Global Firepower, 2024 listesini yayınladı. Geçtiğimiz yıl dünyanın en güçlü 11. ordusu olan Türkiye, bu yıl yaşadığı yükselişle yeni listeye damga vurdu.

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı

TÜRKİYE 3 SIRA BİRDEN YÜKSELDİ

Türkiye, bu yıl yaşadığı yükselişle yeni listede 8'nci oldu. Yine ilk sırada ABD yer alırken, ikinci sırada Rusya üçüncü sırada Çin geldi. 8'inci olan Türkiye'yi ise Pakistan ve İtalya takip etti.

EN GÜÇLÜ 20 ÜLKE

İşte dünyanın en prestijli askeri güç sıralamasına göre ilk 20'de bulunan ülkeler;

  1. ABD
  2. Rusya
  3. Çin
  4. Hindistan
  5. Güney Kore
  6. Birleşik Krallık
  7. Japonya
  8. Türkiye
  9. Pakistan
  10. İtalya
  11. Fransa
  12. Brezilya
  13. Endonezya
  14. İran
  15. Mısır
  16. Avustralya
  17. İsrail
  18. Ukrayna
  19. Almanya
  20. İspanya
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa\'yı geride bıraktı
YORUMLAR (5)
  • Murat Sarıal: atom bombası ve kendi üretim uçagı ve hava savunma sistemi olan fransa bizden güçsüz demek. kandırmayın milleti gaza gelmesinler Yanıtla 37 38
  • Bay RİZE: Murat caz yapma sen bizim her insanımız asker sen haric geyooobar seni Yanıtla 28 12
  • MAHMUT BAŞAK: ELHAMDULLİLAH Yanıtla 19 6
  • Aysun Özcan: iman gucumuzu hesaba katmaları mumkun degıl,anlamazlar. Yanıtla 9 3
  • Necati Kaya: Silah gücünü bırakin,bir ordunun en önemli unsuru personelinin butünlüğü ve amacıdır,komuta kademesidir. Çünkü o milletinin ordusudur. Genel kurmay başkani siyasi liderin muhalefete hakaretini alkışlarsa,orduda tarikatlar ozellikle sokulursa sonu birinci Balkan harbi gibi olur. Kendinizi kandırmayın. Yanıtla 2 1

Türkiye, Almanya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı - Son Dakika


13:51
Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
11:59
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09
Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52
Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44
Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor

Son Dakika
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52 Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44 Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:34 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in özel pilotu Nadia Marcinko ortadan kayboldu
10:35 Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
10:27 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 14:04:38. #1.13#
SON DAKİKA: Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement