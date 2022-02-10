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Dünyanın en zehirli yılanı bu yumurtalardan çıkıyor! İnsanların evlerine bile giriyorlar, yavruları bile fil devirecek kadar zehirli! - Son Dakika

Dünyanın en zehirli yılanı bu yumurtalardan çıkıyor! İnsanların evlerine bile giriyorlar, yavruları bile fil devirecek kadar zehirli!

10.02.2022 11:01
Dünyanın en zehirli yılanı bu yumurtalardan çıkıyor! İnsanların evlerine bile giriyorlar, yavruları bile fil devirecek kadar zehirli!

Avustralya'da yılan eğiticiliği işiyle ilgilenen Sean Cade'nin çiftliğinde geçtiğimiz ay dünyanın en zehirli yılanı olduğu belirtilen 'Doğu kahverengi yılanı' yumurtaları görüntülendi. Şeffaf şekildeki yumurtadan çıkacak yılanın, dünyanın en zehirli yılanlarından biri olduğu belirtiliyor.

Yılan eğiticiliğinin en yaygın olduğu ülkeler arasında yer alan Avustralya'da dünyanın en zehirli yılanlarından biri olan 'Doğu kahverengi yılanı' yavrularını bıraktı. Yılan eğiticiliği işiyle ilgilenen Sean Cade'nin çiftliğinde dünyaya gelen yılan yavruları henüz yumurtalarından dışarı çıkmadı ancak yumurtaların görüntüsü bile izleyenleri korkutmaya yetti.

Görüntüsü bile korkunç! İşte dünyanın en zehirli yılanının yumurtası, kırılacağı gün bekleniyor

YUMURTALARA GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

Sean Cade, geçtiğiniz ay gerçekleşen doğumun ardından yumurtalara gözü gibi bakmaya başladı. Yumurtalardaki son durumla ilgili bilgi de veren Cade henüz bir çatlama olmadığını ve yavruların içeride büyümeye devam ettiğini belirtti fakat yine de yumurtanın şeffaf görüntüsünün bile ürkütücü olduğunu ifade etti.

Görüntüsü bile korkunç! İşte dünyanın en zehirli yılanının yumurtası, kırılacağı gün bekleniyor

"ÇIKAR ÇIKMAZ ZEHİRLİ OLACAKLAR"

Cade, yılanların yumurtadan çıkar çıkmaz zehirli hale geleceklerini ve daha sonra bu yılanları doğal ortamlarına bırakacaklarını ifade etti. 'Doğu kahverengi yılanı' olarak bilinen yılan türü, ısırığıyla kan akışını ve kalbi durduruyor. Avustralya'da insanların ölümüne en çok neden olan yılan türünün yine bu yılan türü olduğu biliniyor.

Görüntüsü bile korkunç! İşte dünyanın en zehirli yılanının yumurtası, kırılacağı gün bekleniyor
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Avustralya, Yılan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyanın en zehirli yılanı bu yumurtalardan çıkıyor! İnsanların evlerine bile giriyorlar, yavruları bile fil devirecek kadar zehirli! - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Dünyanın en zehirli yılanı bu yumurtalardan çıkıyor! İnsanların evlerine bile giriyorlar, yavruları bile fil devirecek kadar zehirli! - Son Dakika
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