Dünyanın en zehirli yılanı bu yumurtalardan çıkıyor! İnsanların evlerine bile giriyorlar, yavruları bile fil devirecek kadar zehirli!

Yılan eğiticiliğinin en yaygın olduğu ülkeler arasında yer alan Avustralya'da dünyanın en zehirli yılanlarından biri olan 'Doğu kahverengi yılanı' yavrularını bıraktı. Yılan eğiticiliği işiyle ilgilenen Sean Cade'nin çiftliğinde dünyaya gelen yılan yavruları henüz yumurtalarından dışarı çıkmadı ancak yumurtaların görüntüsü bile izleyenleri korkutmaya yetti.

YUMURTALARA GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

Sean Cade, geçtiğiniz ay gerçekleşen doğumun ardından yumurtalara gözü gibi bakmaya başladı. Yumurtalardaki son durumla ilgili bilgi de veren Cade henüz bir çatlama olmadığını ve yavruların içeride büyümeye devam ettiğini belirtti fakat yine de yumurtanın şeffaf görüntüsünün bile ürkütücü olduğunu ifade etti.

"ÇIKAR ÇIKMAZ ZEHİRLİ OLACAKLAR"

Cade, yılanların yumurtadan çıkar çıkmaz zehirli hale geleceklerini ve daha sonra bu yılanları doğal ortamlarına bırakacaklarını ifade etti. 'Doğu kahverengi yılanı' olarak bilinen yılan türü, ısırığıyla kan akışını ve kalbi durduruyor. Avustralya'da insanların ölümüne en çok neden olan yılan türünün yine bu yılan türü olduğu biliniyor.