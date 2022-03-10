Dünyanın gözü Türkiye'de: Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanları bugün Antalya'da görüşecek - Son Dakika
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Dünyanın gözü Türkiye'de: Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanları bugün Antalya'da görüşecek

10.03.2022 08:56
Dünyanın gözü Türkiye'de: Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanları bugün Antalya'da görüşecek

Savaşın başlamasından bu yana Ukrayna ile Rusya arasındaki en üst düzey görüşme bugün Antalya'da yapılacak. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları bir araya gelecek.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 15. gününde devam ederken, ateşkes ve barış ilan edilmesi için yoğun diplomasi trafiği yürütülüyor. Bu çalışmaları yürüten ülkelerin başında ise Türkiye geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, "Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak" temasıyla 11-13 Mart'ta Belek Turizm Merkezi'ndeki Nest Convention Center'de yapılacak, Antalya Diplomasi Forumu'nda(ADF), Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba da katılacak. İki ülke arasında görüşme saat 11.00'da başlayacak.

TARAFLAR AYRI OTELLERDE KALACAK

Tüm dünyanın gözü bu hafta Türkiye'de olacak ve Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlikte üst düzey ilk temas Antalya'da gerçekleşecek. Öte yandan hem üçlü zirvenin yapılacağı hem de forumun yapılacağı noktalarda hazırlıklar tamamlandı. Çavuşoğlu, Lavrov ve Kuleba'nın üçlü zirvesi 2015 yılında G-20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Lideri Vladimir Putin gibi dünya liderlerinin ağırlandığı Regnum Carya Otel'deki salonda gerçekleştirilecek. Rus ve Ukrayna heyetlerinin, toplantı dışında karşılaşmayacağı tarafların ayrı otellerde konaklayacağı öğrenildi.

"GÜVENLİK ÜST ZEVİYEDE"

Belek bölgesinde hem bu üçlü zirve hem de diplomasi forumu için oluşturulan geniş güvenlik önlemleri ise dikkat çekti. Antalya'da çevre illerden çok sayıda polis araçlarının çekildiği üst düzey güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. NEST Kongre Merkezi'nde salonların hazırlandığı, yayın sistemlerinin kurulduğu, görevli personelin ise yerlerinin belirlendiği belirtildi. Ayrıca kongre merkezi yakınında çok sayıda ambulanslarında görev aldığı görüldü. Rusya-Türkiye- Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısı için 150'si yabancı olmak üzere 334 gazetecinin akredite yaptırdığı kaydedildi. Toplantıyı ayrıca 34 ülkeden basın mensupları ve medya kuruluşları takip edecek.

DÜNYA LİDERLERİNİN AĞIRLANDIĞI SALONDA BULUŞACAKLAR

Çavuşoğlu, Lavrov ve Kuleba, bugün 2015'te G-20 Zirvesi'nde eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi dünya liderlerinin ağırlandığı salonda üçlü toplantı gerçekleştirecek.

Dünyanın gözü Antalya'da! Rusya ile Ukrayna arasındaki zirveye saatler kaldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üçlü zirve öncesi Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. Bu görüşmenin ardından Çavuşoğlu, Lavrov ile bir araya geldi.

Dünyanın gözü Antalya'da! Rusya ile Ukrayna arasındaki zirveye saatler kaldı

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Ukrayna Dışişleri Bakanı, Sergey Lavrov, Antalya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dünyanın gözü Türkiye'de: Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanları bugün Antalya'da görüşecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyanın gözü Türkiye'de: Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanları bugün Antalya'da görüşecek - Son Dakika
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