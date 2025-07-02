İsrail ve İran arasındaki ateşkes devam ederken ortaya atılan bir iddia dünyayı tedirgin etti. İran'ın Basra Körfezi'nde gemilere deniz mayınları yüklediği, bunun Hürmüz'e mayın döşeme hazırlığı olduğu ileri sürüldü.
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2.07.2025 08:36:16. #7.11#
SON DAKİKA: Dünyayı tedirgin eden iddia: İran, Hürmüz Boğazı'na mayın döşüyor - Son Dakika
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