Eğitim uçağı işlek caddeye düştü: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Ekvador'da yaşanan korkunç kazada, bir eğitim uçağı işlek bir caddeye düşerek iki mürettebatın ölümüne ve bir motosikletlinin yaralanmasına neden oldu.

Görgü tanıklarının şaşkın bakışları arasında gerçekleşen kazada, uçak parçaları caddeye saçıldı. Salı günü meydana gelen kazada, "Havanın Hanımefendisi ve Şövalyesi" olarak tanınan Kaptan Diana Estefaníaiz Solis ve Teğmen Juan Andrés Pacheco Ramírez hayatını kaybetti.

Ürkütücü görüntülerde, eğitim uçuşu sırasında uçağın aniden yere çakıldığı görülüyor. La Libertad şehrinin en işlek caddelerinden biri olan Eleodoro Solorzano Caddesi'nde gerçekleşen kazada, uçak ters dönerek yolun ortasına düştü. Uçağın yere çarpmasıyla saçılan parçalardan biri, son anda manevra yapmaya çalışan bir motosikletliye çarparak yaralanmasına neden oldu. Kazada ayrıca bir beyaz otomobil de kısmen hasar gördü.

Ekvador Silahlı Kuvvetleri yaptığı açıklamada, "Kurumumuzun askeri ve sivil personeli, 'Havanın Hanımefendisi ve Şövalyesi' olarak tanınan Kaptan Diana Estefaníaiz Solis ve Teğmen Juan Andrés Pacheco Ramírez'in üzücü kaybı nedeniyle yas tutuyor. Ailelerine ve dostlarına en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yüce Tanrı'ya, onların ruhlarını kutsal krallığında kabul etmesi için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekvador Yüksek Askeri Havacılık Okulu'na ait uçağın düşüş nedeni araştırılıyor. Yetkililer, kaza kurbanlarının ailelerine destek sağlandığını belirtti. Motosikletlinin yaralanma derecesi henüz netlik kazanmadı.