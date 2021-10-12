Ticaret Bakanı Muş, İtalya'da ikili temaslarına devam etti

Ticaret Bakanı Mehmet Muş G-20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği İtalya'da, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Dr Ngozi Okonjo-Iweala ile bir araya gelerek başta DTÖ Reformu olmak üzere uluslararası ticaretteki güncel konuları değerlendirdi.

Bakan Muş, Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Tom de Bruijn ile bir araya geldi. Ticaret Bakanı Muş toplantıda ikili ticaret, yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, JETCO mekanizması, AB ile Pozitif Gündem, Gümrük Birliği'nin Modernizasyonu ve Yeşil Mutabakat konularının ele alındığını ifade etti.