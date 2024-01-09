Ekvador\'da Hapishanelerde İsyanlar: Olağanüstü Hal İlan Edildi

Latin Amerika ülkesi Ekvador'da hapishanelerde çıkan isyanlar ve ülkenin en büyük uyuşturucu çetesi liderlerinden Adolfo Macías Villamar'ın tutulduğu cezaevinden kaybolması ardından, 60 günlük olağanüstü hal ilan edildi.

Ülke genelinde geceleri de sokağa çıkma ve toplanma yasağı da uygulanacak.

Devlet Başkanı Daniel Noboa, orduya hapishanelerde kontrolü ele geçirmesi için yetki verdiğini açıkladı.

"Fito" lakabıyla tanınan, Los Choneros uyuşturucu çetesinin lideri Adolfo Macías Villamar, Guayaquil'deki cezaevinin yüksek güvenlikli özel bir bölümünde tutuluyordu. Pazar günü ortadan kaybolan Fito'nun, cezaevlerinde süren isyanların arkasındaki isimlerden olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin özellikle en kalabalık altı hapishanesinde son aylarda büyük isyanlar yaşanıyor. Bazı hapishanelerdeki mahkumların, gardiyanları rehin aldığı haberleri geliyor.

Ekvador'da cezaevlerinde çeteler arasında yaşanan kavga ve çatışmalarda, 2021'den bu yana 400'den fazla tutuklunun hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Kasım ayında devlet başkanı seçilen Daniel Noboa, ülkedeki güvenlik sorununu çözme vaadinde bulunmuştu.

Seçim kampanyası sırasında, Ağustos ayında da, yolsuzluk ve çetelere karşı seçim kampanyası yürüten başkan adayı Fernando Villavicencio, bir mitingde düzenlenen suikastle hayatını kaybetmişti.

"Teröristlerle müzakere etmeyeceğiz"

Devlet Başkanı Noboa, olağanüstü hal ilanının, ordu ve polisin ülkenin hapishanelerindeki kontrolü ele geçirmesine imkan vereceğini belirtti.

36 yaşındaki eski iş adamı Noboa "Bu narko-terörist gruplar bizi korkutabileceklerini ve onlara boyun eğeceğimizi düşünüyor. Teröristlerle müzakere etmeyeceğiz ve barışı yeniden tesis edene kadar durmayacağız" dedi.

Fito'nun tutulduğu La Regional cezaevinin kontrolünün büyük oradan uyuşturucu çetesi Los Choneros'un elinde olduğu belirtiliyor.

La Regional, beş farklı bölümden oluşan bir cezaevi kompleksi ve burada 12 binden fazla mahkum tutuluyor. Fito 12 yıllık tutukluluğunun büyük kısmını burada geçirmişti.