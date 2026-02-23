El Mencho'nun Ölümü Meksika'da Şiddet Patırtısına Yol Açtı

(ANKARA) - Meksika güvenlik güçleri, ülkedeki en güçlü suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) lideri Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, diğer adıyla "El Mencho"yu öldürdü. Olay, Jalisco başta olmak üzere 6'dan fazla eyalette şiddet dalgasına yol açtı; silahlı gruplar yolları kapattı, araçları yaktı. Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği de ülkedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten ve Meksika'da bulunan Türk vatandaşlarını uyaran bir duyuru paylaştı.

Meksika Ulusal Savunma Sekreterliği, 21 Şubat Pazar günü Tapalpa kasabasında askerlerle çıkan çatışmada yaralanan, ülkedeki en güçlü suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin lideri Nemesio Ruben Oseguera Cervantes'in Meksiko'ya nakledilirken yaşamını yitirdiğini açıkladı. ABD, baronun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koymuştu.

Operasyonun ardından Jalisco, Colima, Michoacan, Nayarit, Guanajuato ve Tamaulipas eyaletlerinde silahlı gruplar yolları kapattı, araçları yaktı. Jalisco'nun başkenti Guadalajara, pazar gecesi sivil halkın evlerine kapanmasıyla adeta hayalet şehre dönüştü.

Sosyal medyada yayılan videolarda, Guadalajara havaalanında panik yaşandığı ve Puerto Vallarta turistik bölgesinde dumanların yükseldiği görüldü.

Jalisco Valisi Pablo Lemus, vatandaşları evlerinde kalmaları için uyarırken, toplu taşıma hizmetleri durduruldu. Bazı eyaletlerde, dün okullar tatil edildi.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum: "Bütün eyalet hükümetleriyle tam koordinasyon sağlanmıştır"

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerini övdü ve halkı sakin olmaya çağırdı. Sheinbaum, "Bütün eyalet hükümetleriyle tam koordinasyon sağlanmıştır. Ulusal toprakların büyük çoğunluğunda faaliyetler tamamen normal şekilde devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kartel liderinin etkisi ve operasyon detayları

59 yaşındaki Oseguera, Sinaloa kartelinin kurucuları Joaquin "El Chapo" Guzman ve Ismael Zambada'nın yakalanmasından bu yana etkisiz hale getirilen en büyük Meksikalı uyuşturucu baronlarından biri olarak kabul ediliyordu.

Meksika Savunma Sekreterliği, operasyonda CJNG'den dört üyenin öldüğünü, iki kişinin Meksiko'ya nakledilirken yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ayrıca iki kişi gözaltına alındı, zırhlı araçlar, roketatarlar ve silahlar ele geçirildi. Operasyonda üç asker yaralandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Christopher Landau, Oseguera'yı "en kanlı ve acımasız uyuşturucu baronlarından biri" olarak nitelendirerek, operasyonu "Meksika, ABD, Latin Amerika ve dünya için büyük bir gelişme" olarak değerlendirdi.

ABD, Jalisco, Tamaulipas, Michoacan, Guerrero ve Nuevo Leon eyaletlerindeki vatandaşlarını güvenli yerlerde kalmaları konusunda uyardı. Kanada da bazı bölgeler için seyahat uyarısı yayımladı.

Bazı uçuşlar iptal edildi

Puerto Vallarta'daki uçuşlar Air Canada, United Airlines ve American Airlines tarafından askıya alındı veya iptal edildi.

Eski polis memuru ve avokado çiftçisi Oseguera, 2007'de kurduğu CJNG ile ABD'ye giren kokain, eroin, metamfetamin ve fentanilin büyük kısmından sorumlu oldu. Oseguera, CJNG'nin "tartışmasız lideri" ve "ülkedeki en güçlü serbest Meksikalı uyuşturucu figürü" olarak tanımlanıyordu.

Kartelde halefiyetin belirsizliği, farklı bölgesel liderlerin güç mücadelesi başlatabileceği anlamına geliyor. Oseguera'nın kardeşi ABD hapishanesinde, oğlu ve kızı da cezaevinde bulunuyor.

ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nin (DEA) eski uluslararası operasyonlar şefi Mike Vigil, kartel liderini öldürmenin tek başına etkili olmayacağını, altyapının, lojistik ve silahlı kanadın hedef alınması gerektiğini söyledi.

ABD'nin rolü ve görev gücü

Batı medyasına bilgi veren ABD savunma yetkilileri, yeni bir ABD-askeri öncülüğündeki görev gücünün (Joint Interagency Task Force – Counter Cartel, JITF-CC) Oseguera operasyonunda istihbarat sağladığını açıkladı. Görev gücü, ABD-Meksika sınırındaki kartel ağlarını haritalamak amacıyla kuruldu ve çok sayıda ABD kurumunu kapsıyor.

ABD'li yetkililer, operasyonun tamamen Meksika tarafından yürütüldüğünü, ABD askerlerinin sahada yer almadığını vurguladı. Eski DEA üst düzey yetkilileri, kartel liderini yakalamanın etkili olabilmesi için altyapıya ve lojistik ağlara odaklanılması gerektiğini belirtti.

ABD'li Tuğgeneral Maurizio Calabrese, JITF-CC'nin kartel ağlarını tespit etmek ve çökertmek amacıyla çalıştığını ifade etti. Calabrese, kartellerin El Kaide veya IŞİD'den farklı motivasyonla hareket ettiğini ve operasyonların daha titiz yürütülmesi gerektiğini aktardı.

Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği'nden uyarı

Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği de sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı duyuruda, "Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Aguas Calientes ve Zacatecas eyaletlerinde bugün yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Mevcut gelişmeler karşısında müteyakkız olmanız, güvenliğinize azami dikkat göstermeniz ve yerel makamların uyarılarını ve yönlendirmelerini takip etmeniz önem arzetmektedir" ifadelerini kullandı.