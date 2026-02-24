Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek - Son Dakika
Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek
24.02.2026 07:22
Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek
Haber Videosu

ABD destekli operasyonla CJNG lideri "El Mencho"nun öldürülmesinin ardından, El Mencho'nun sağ kolu olarak gösterilen ve örgüt içinde kilit rol üstlenen "El Tuli" de Jalisco'nun El Grullo bölgesinde düzenlenen çatışmada öldürüldü. El Tuli'nin öldürülmesi sonrasında operasyona ilişkin fotoğraf da yayınlandı. Görüntüde El Tuli ve iki adamının cansız bedenlerinin yol kenarında yerde yattığı görülüyor.

Meksika'da uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonlar art arda geliyor. ABD destekli operasyonla Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes'in öldürülmesinin ardından, örgütün üst düzey isimlerinden ve sağ kolu olarak gösterilen "El Tuli"nin de güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü bildirildi.

EL MENCHO'NUN YERİNE GEÇMESİ BEKLENİYORDU

Güvenlik kaynaklarına göre El Tuli, CJNG'nin saha operasyonlarını yöneten ve silahlı yapılanmayı koordine eden kilit isimlerden biriydi. El Mencho'nun ölümünün ardından örgüt içinde oluşabilecek liderlik boşluğunda adı öne çıkan isimler arasında yer alıyordu.

Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

EL TULİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Jalisco eyaletine bağlı El Grullo bölgesinde düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri ile kartel üyeleri arasında çatışma çıktı. Yetkililer, çatışma sonrası El Tuli'nin etkisiz hale getirildiğini, bölgede çok sayıda uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

FOTOĞRAF YAYINLANDI

El Tuli'nin öldürülmesi sonrasında operasyona ilişkin fotoğraf da yayınlandı. Görüntüde El Tuli ve iki adamının cansız bedenlerinin yol kenarında yerde yattığı görülüyor.

Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

ÜLKE KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

El Mencho'nun ölüm haberinin duyulmasının ardından Meksika genelinde şiddet olayları patlak verdi. CJNG üyeleri birçok eyalette yolları kapattı, araçları ateşe verdi ve kamu düzenini hedef alan saldırılar düzenledi. Yetkililer, güvenlik güçleri ile kartel üyeleri arasında çıkan çatışmalarda en az 55 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 11 eyalette kara yollarında barikatlar kuruldu, çok sayıda araç ve iş yeri ateşe verildi.

Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

Bazı bölgelerde toplu etkinlikler iptal edilirken, uçuşlarda aksamalar yaşandı. Guadalajara'daki hayvanat bahçesinde yaklaşık 1000 turist güvenlik gerekçesiyle içeride mahsur kaldı. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, ana ulaşım hatlarında kademeli olarak kontrol sağlandığı bildirildi.

Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

CJNG'NİN GELECEĞİ BELİRSİZ

Uzmanlar, El Mencho'nun ölümünün CJNG içinde güç mücadelesini tetikleyebileceğini ve kartel içi hesaplaşmaların artabileceğini değerlendiriyor. Meksika hükümeti ise operasyonun organize suçla mücadelede önemli bir adım olduğunu savundu. Ancak son yaşanan şiddet dalgası, kartelin hâlâ güçlü ve organize bir yapıya sahip olduğunu ortaya koydu.

