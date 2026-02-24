Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

Meksika'da uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonlar art arda geliyor. ABD destekli operasyonla Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes'in öldürülmesinin ardından, örgütün üst düzey isimlerinden ve sağ kolu olarak gösterilen "El Tuli"nin de güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü bildirildi.

EL MENCHO'NUN YERİNE GEÇMESİ BEKLENİYORDU

Güvenlik kaynaklarına göre El Tuli, CJNG'nin saha operasyonlarını yöneten ve silahlı yapılanmayı koordine eden kilit isimlerden biriydi. El Mencho'nun ölümünün ardından örgüt içinde oluşabilecek liderlik boşluğunda adı öne çıkan isimler arasında yer alıyordu.

EL TULİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Jalisco eyaletine bağlı El Grullo bölgesinde düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri ile kartel üyeleri arasında çatışma çıktı. Yetkililer, çatışma sonrası El Tuli'nin etkisiz hale getirildiğini, bölgede çok sayıda uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

FOTOĞRAF YAYINLANDI

El Tuli'nin öldürülmesi sonrasında operasyona ilişkin fotoğraf da yayınlandı. Görüntüde El Tuli ve iki adamının cansız bedenlerinin yol kenarında yerde yattığı görülüyor.

ÜLKE KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

El Mencho'nun ölüm haberinin duyulmasının ardından Meksika genelinde şiddet olayları patlak verdi. CJNG üyeleri birçok eyalette yolları kapattı, araçları ateşe verdi ve kamu düzenini hedef alan saldırılar düzenledi. Yetkililer, güvenlik güçleri ile kartel üyeleri arasında çıkan çatışmalarda en az 55 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 11 eyalette kara yollarında barikatlar kuruldu, çok sayıda araç ve iş yeri ateşe verildi.

Bazı bölgelerde toplu etkinlikler iptal edilirken, uçuşlarda aksamalar yaşandı. Guadalajara'daki hayvanat bahçesinde yaklaşık 1000 turist güvenlik gerekçesiyle içeride mahsur kaldı. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, ana ulaşım hatlarında kademeli olarak kontrol sağlandığı bildirildi.

CJNG'NİN GELECEĞİ BELİRSİZ

Uzmanlar, El Mencho'nun ölümünün CJNG içinde güç mücadelesini tetikleyebileceğini ve kartel içi hesaplaşmaların artabileceğini değerlendiriyor. Meksika hükümeti ise operasyonun organize suçla mücadelede önemli bir adım olduğunu savundu. Ancak son yaşanan şiddet dalgası, kartelin hâlâ güçlü ve organize bir yapıya sahip olduğunu ortaya koydu.