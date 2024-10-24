Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı - Son Dakika
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Dünya

Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı

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Terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için Skyland Baseball Stadyumu'nda cenaze töreni düzenlendi. ABD polisininin üst düzey güvenlik önlemi aldığı törende Türk gazetecilerin görüntü alması engellenirken, örgüt üyeleri tören alanına isimlerine hazırlanan QR kodla giriş yaptı.

24.10.2024 21:03  Güncelleme: 21:24
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251 vatan evladının şehit edildiği 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu FETÖ elebaşı Gülen gömülüyor. 20 Ekim'de ölen Fetullah Gülen için ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan 5 bin 500 kişilik Skyland Baseball Stadyumu'nda cenaze töreni düzenlendi.

ABD POLİSİNDEN ÜZT DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMİ

ABD'nin farklı eyaletlerinden ve dünyanın dört bir yanından binlerce terör örgütü üyesi törene katılmak için stadyuma gelirken, ABD polisi bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

ÖRGÜT ÜYELERİ QR KODLA GİRİŞ YAPTI

Terör örgütü üyeleri, stadyuma sadece örgüt mensupları isimlerine hazırlanan QR kodla giriş yaptı. FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi stadyuma siyah renkli Cadillac marka araç ile getirildi.

TÜRK BASININA GÖRÜNTÜ ALDIRMADILAR

FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya eyaletindeki çiftlik evine yaklaşık 1 saat uzaklıktaki stadyuma Türk basını alınmazken, ABD polisi Türk gazetecilerin görüntü çekmesine engel oldu. Stadyumun bulunduğu Essex bölgesinde yerel saatle 10.00-14.00 arası dron uçurmak yasaklandı.

ÇİFTLİK EVİNE GÖMÜLECEK

Yerel saatle 11.00'de başlayan törenin 15.00'de sona ermesi beklenirken, FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi daha sonra Pensilvanya eyaletindeki çiftlik evinde gömülecek.

Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı
Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı
Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı
Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı
Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı

Güvenlik, 3-sayfa, Tören, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (44)

  • mehmet:
    nerede HAİN akp liler 127 135 Yanıtla
  • mehmet:
    başınız sağ olsun AKPKK lılar acınız büyük 119 142 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    10 yıl önce ölseydi AKP milli yas ilan edecekti. TRT ekran karartırdı. Şimdi de akapelilerin nerden baksan yarısı içten içe yaslıdır. 140 86 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    ...Ateşi bol, bereketli olsun ! 188 26 Yanıtla
  • Halil Batmaz:
    Ateşi bol olsun , darısı Öcalana 166 22 Yanıtla
  • Gipsy King:
    Atın leşini köpekler yesin 147 19 Yanıtla
  • Fatih COŞKUN:
    Yakın gitsin. 125 16 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Umarim pesinden bay economistde gider muhterem hoca efendisine kavusur ve biter hasretlik 86 28 Yanıtla
  • Turan:
    Zebanileri bekliyor seni 81 24 Yanıtla
  • cem akçay:
    Türkiyeye neden göndermediniz? 34 15 Yanıtla
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