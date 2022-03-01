Elon Musk'ın uydu internet terminalleri Ukrayna'ya ulaştı - Son Dakika
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Elon Musk'ın uydu internet terminalleri Ukrayna'ya ulaştı

01.03.2022 13:36
Elon Musk'ın uydu internet terminalleri Ukrayna'ya ulaştı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov dün akşam yaptığı açıklamada Elon Musk'ın gönderdiği SpaceX Starlink uydu internet terminallerinin Ukrayna'ya ulaştığını ifade etti.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov dün akşam yaptığı açıklamada Elon Musk'ın gönderdiği SpaceX Starlink uydu internet terminallerinin Ukrayna'ya ulaştığını ifade etti. SpaceX, Ukrayna'da internet kullanıcılarının hızının 136.76 Mbps indirme kapasitesine ulaştığını açıkladı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, SpaceX'in Starlink uydu internet hizmetine erişmek için kullanılabilecek bir dizi ek terminalin fotoğrafını paylaştı. SpaceX'ten yapılan açıklamada Ukrayna'da yaşanan savaştan dolayı internette önemli kesintiler yaşandığını belirterek Elon Musk'ın vaadini yerine getirdiğini duyurdu.

UKRAYNA'NIN İNTERNET HIZI YÜKSELDİSpaceX açıklamasında Ukrayna'daki internet kullanıcılarının 136.76 Mbps indirme ve 23.93 Mbps yükleme hızlarıyla bağlandığı ifade edildi. SpaceX açıklamasında astrofizikçi ve uydu takipçisi Jonathan McDowell'ın sözlerine yer vererek bu hızdaki erişimle Starlink uydularının yerel altyapıdan bağımsız internet sağladığını belirtti.HEDEFİ YÖRÜNGEDE 30 BİN UYDUSpaceX'in Starlink'i, dünya çapında altyapıdan yoksun olabilecek uzak bölgelere yüksek hızlı geniş bant internet erişimi sağlamak için tasarlanan internet hizmeti olarak biliniyor. Hali hazırda Dünya yörüngesinde 2 binden fazla işlevsel Starlink uydusu var ve SpaceX'in 12 bine kadar uzay aracını fırlatma izni var, ancak şirket 30 bin uydu fırlatmak için başvurdu.

Elon Musk'ın uydu internet terminalleri Ukrayna'ya ulaştı
Elon Musk'ın uydu internet terminalleri Ukrayna'ya ulaştı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Elon Musk'ın uydu internet terminalleri Ukrayna'ya ulaştı - Son Dakika


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