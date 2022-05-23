Emekli maden işçisi, suda çözünen ıslak mendil icat etti - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Emekli maden işçisi, suda çözünen ıslak mendil icat etti

23.05.2022 17:01
Emekli maden işçisi, suda çözünen ıslak mendil icat etti

65 yaşındaki Brian McCormack, tuvaletten makyaj temizliğine pek çok alanda kullanılabilecek buluşunda, evde bağırsak kanseri testi için dışkı örneği alırken yaşadığı zorluklardan ilham aldığını söylüyor.

İskoçya'da emekli bir maden işçisi, suda anında çözünen bir ıslak mendil icat etti.

65 yaşındaki Brian McCormack, tuvaletten makyaj temizliğine pek çok alanda kullanılabilecek buluşunda, evde bağırsak kanseri testi için dışkı örneği alırken yaşadığı zorluklardan ilham aldığını söylüyor.

McCormack, "Laboratuvarım" dediği mutfağında ev temizlik ürünleriyle altı yıl önce başladığı çalışmalarının planladığı gibi gitmemesine, hatta mikrodalga fırınını patlatmasına rağmen yılmadığını belirtiyor.

"Çevre dostu bir ürün geliştirmek kolay olmadı" diyen Brian McCormack, kimya bilgisi olmadığı için ABD'nin Ohio eyaletinde bir çözünebilir kağıt şirketine gitmiş ve kendi tasarım patentiyle, klozete atılabilen dışkı örneği alma kiti geliştirmiş.

Bu ürüne İsveç Hükümeti ilgi göstermiş. Ancak İngiltere'deki Ulusal Sağlık Hizmteleri (NHS), pahalı olduğunu söyleyerek McCormack'ı geri çevirmiş.

McCormack, karşısına çıkan engellere rağmen şimdi neredeyse anında suda çözünen bir dizi ürünün patent hakkına sahip.

Bunlar için İngiltere ve başka ülkelerden çok sayıda kozmetik ve sağlık ürünleri şirketiyle anlaşmalar imzalamış.

15 yaşında okulu bırakmak zorunda kaldığını söyleyen McCormack'ın icatları, çevre kuruluşları ve akademisyenlerin ilgisini çekti.

İskoçya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın direktörü Lang Banks, " Plastik içeren ıslak mendillere karşı gerçek anlamda sürdürülebilir alternatifler geliştirebilecek olanları büyük bir küresel iş fırsatı bekliyor" diyor.

Banks şöyle devam ediyor:

"Tek kullanımlık ıslak mendiller çevre için bir felaket. Bunlar okyanuslarımızı kirletiyor, deniz canlılarına zarar veriyor. Bu yüzden gereksiz tek kullanımlık plastiklerden ve plastik içeren ürünlerden kurtulmalıyız."

Edinburgh Üniversitesi'nden deniz bilimci Lea-Anne Henry, suda çözünen ıslak mendilleri "ilginç bir konsept" diye tanımlıyor ancak bazı çekinceleri olduğunu belirtiyor.

Henry, "Suda çözündükten sonra ürüne ne olduğu belli değil. Tuvalete attığımız mendil çözünebilir ve gözümüzün önünden kaybolabilir. Ama bu ürün mikro ya da nano parçacıklara bölünürse, bunlar nehirlerimiz ve denizlerimizde son bulabilir" diyor.

Brian McCormack, ıslak mendillerinin uzayda da kullanılmasını umuyor:

"Uluslararası Uzay İstasyonu'nda özellikle kişisel bakım için binlerce ıslak mendil kullanılıyor. Bu atıkların her yedi-sekiz haftada bir istasyondan alınması gerekiyor."

YORUMLAR
500
Öğrencilere istismardan 79,5 yıl hapis alan emekli öğretmenin cezası Yargıtay'da bozuldu Öğrencilere istismardan 79,5 yıl hapis alan emekli öğretmenin cezası Yargıtay'da bozuldu 36 yıllık usta, gençleri işi öğrenmeleri için dükkana bekliyor 36 yıllık usta, gençleri işi öğrenmeleri için dükkana bekliyor
Kaynak: BBC

Bağırsak Kanseri, İskoçya, Emekli, Makyaj, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Emekli maden işçisi, suda çözünen ıslak mendil icat etti - Son Dakika

BBC

Son Dakika
17:04 Kabine toplantısı başladı! Erdoğan zirvenin ardından alınan kararları açıklayacak
16:58 Halı saha maçında kendisine faul yapan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
16:49 Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Edin Terzic oldu
16:27 Beyazıt'ta çıkan silahlı çatışmanın perde arkasını görgü tanığı anlattı: 2 yıldır kapalı olan dükkanı açınca olay patlak verdi
16:23 Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, sosyal medyada gündem oldu! Mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
16:10 Şarkıcı Doğuş: Eşimin yanında bir hayranımdan ahlaksız teklif aldım
16:06 Süper Lig'in sezonun en iyi 11'ine Trabzonspor ambargosu! 3 büyüklerden yalnızca 1 isim kadroya girebildi
16:00 Yöneylem'den yeni anket! Muhalefet adayı ara açtı: Yüzde 52'ye karşı Erdoğan'ın oyu yüzde 34
15:54 Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110 arttı
15:33 Rize Günleri'nde uzaya çay gönderme etkinliği gerçekleştirilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 17:09:51. #1.12#
SON DAKİKA: Emekli maden işçisi, suda çözünen ıslak mendil icat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement