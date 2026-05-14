Emine Erdoğan'dan Kazakistan'da Sıfır Atık Laboratuvarı Açılışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emine Erdoğan'dan Kazakistan'da Sıfır Atık Laboratuvarı Açılışı

Emine Erdoğan\'dan Kazakistan\'da Sıfır Atık Laboratuvarı Açılışı
14.05.2026 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti kapsamında eşi Emine Erdoğan, Seyfullin Devlet Tarım Teknik Üniversitesi'nde TİKA desteğiyle kurulan Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Emine Erdoğan, laboratuvarın sıfır atık, sürdürülebilir tarım ve döngüsel ekonomi alanlarında çalışmalara ev sahipliği yapacağını belirtti.

EMİNE Erdoğan, Kazakistan Seyfullin Devlet Tarım Teknik Üniversitesi'nde Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Kazakistan'daki resmi temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Kazakistan'ın tarım üniversitelerinden biri olan Seyfullin Devlet Tarım Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, Kazakistan Sağlık Bakanı Akmaral Alnazarova ve beraberindekilerle Seyfullin Devlet Tarım Teknik Üniversitesi'nde Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılış kurdelesini kesti.

Açılışa ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kazakistan ziyaretimiz kapsamında açılışını gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin dost eli TİKA'nın destekleriyle, Saken Seyfullin Kazak Tarım Teknik Araştırma Üniversitesi'ne kazandırılan laboratuvarın, sıfır atık, sürdürülebilir tarım, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi alanlarında önemli çalışmalara ev sahipliği yapacağına yürekten inanıyorum. Bu anlamlı girişimin Türkiye ile Kazakistan arasındaki kardeşliği pekiştirmesini diliyor, projede emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum."

Kaynak: DHA

Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Emine Erdoğan'dan Kazakistan'da Sıfır Atık Laboratuvarı Açılışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı Eskişehir'de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
Ergin Ataman, 2-0 öne geçtiği seride Final Four şansını kaçırdı Ergin Ataman, 2-0 öne geçtiği seride Final Four şansını kaçırdı
Milyarlık kozmetik imparatorluğunu bırakıp rahip oluyor Milyarlık kozmetik imparatorluğunu bırakıp rahip oluyor
Fransa Ligue 1’de şampiyon PSG Fransa Ligue 1'de şampiyon PSG
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
Inter’den bir şampiyonluk daha Inter'den bir şampiyonluk daha
Netanyahu hükümeti İsrail’i seçime götürüyor Netanyahu hükümeti İsrail'i seçime götürüyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor

21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:18
Türkiye’den en çok konut alan yabancılar belli oldu
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
20:01
Belçika’dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği’nin yenilenme zamanı geldi
Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi
19:53
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası’na katılacak A Milli Takım’a marş yazdı
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası'na katılacak A Milli Takım'a marş yazdı
19:47
Arınç’tan kendisine “Siyaset fosili, FETÖ kuryesi“ diyen Semih Yalçın’a sert yanıt
Arınç'tan kendisine "Siyaset fosili, FETÖ kuryesi" diyen Semih Yalçın'a sert yanıt
19:23
İspanya’da balkona çamaşır asmak yasaklandı
İspanya'da balkona çamaşır asmak yasaklandı
18:54
Aziz İhsan Aktaş davasında 4 sanığa tahliye
Aziz İhsan Aktaş davasında 4 sanığa tahliye
18:29
Trump ilk kez açıkladı Şi’den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle
Trump ilk kez açıkladı! Şi'den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 21:48:14. #7.12#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan'dan Kazakistan'da Sıfır Atık Laboratuvarı Açılışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.