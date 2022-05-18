En büyük uyuşturucu karteli patronu, rakibini öldürmek için 500 kişilik özel ekip kurdu

Güney Amerika ülkelerindeki kartel çatışmaları her ne kadar hükümetler tarafından önlenmek istense de artarak devam ediyor. Kartel çatışmalarının en yoğun yaşandığı ülkelerin başında gelen Meksika'da son yaşanan gelişmeler ise adeta tüyler ürpertti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK UYUŞTURUCU KARTELİ

2014 yılında El Chapo'nun polisler tarafından yakalanmasının ardından dünyanın en büyük uyuşturucu karteli konumuna gelen Ismael 'El Mayo' Zambada, rakiplerini silmek için büyük bir hamle başlattı.

500 KİŞİLİK ÖLÜM TİMİ KURDU

Sinaloa Karteli'nin Ismael 'El Mayo', Jalisco Yeni Nesil Kartelinin (CJNG) Meksika'nın Veracruz eyaletindeki operasyonlarını yöneten Iván 'El Tanque' Casarín Molina'yı öldürmek için 500 kişilik bir tim kurdu.

MEKTUP GÖNDERDİ

Ayrıca Meksika basının iddiasına göre Ismael El Mayo,Molina'ya bir tehdit mektubu göndererek, kendisine biat etmesini istedi. İki kartel arasında neler yaşanacağı merakla bekleniyor.