Endonezya'da borcunu ödeyemeyen kadın, ölmeden kefene girdiği görüntüleri TV'de yayınlanmış haber gibi düzenletip kızına paylaştırdı - Son Dakika
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Endonezya'da borcunu ödeyemeyen kadın, ölmeden kefene girdiği görüntüleri TV'de yayınlanmış haber gibi düzenletip kızına paylaştırdı

24.12.2022 19:58

Endonezya'da bir kadın, borcunu ödememek için hayretler içerisinde bırakan bir kurguya imza attı. Kızının sosyal medya hesabından öldüğüne dair bir yazı yayımlatan kadın, kefene dahi girerek olayın görüntülerini bir televizyon kanalında yayınlanmış haber havası vererek paylaştırdı. Kadının hayrete düşüren yalanları, kızının itirafıyla ortaya çıktı.

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir kadın, borcunu 20 Kasım'a kadar ödeyeceğini söylese de sözünü tutamadı.

Endonezya'da bir kadın borcunu ödememek için ölü numarası yaptı: Kefenli fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı

SOSYAL MEDYADA ÖLÜM İLANI

6 Aralık'a kadar süre isteyen kadın, inanılmaz bir yola başvurdu. Yalanı abartan kadın, kızının Facebook sayfasından bir kazada öldüğünü söyleyen bir yazı yazdı.

Endonezya'da bir kadın borcunu ödememek için ölü numarası yaptı: Kefenli fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı

KEFENLİ FOTOĞRAFLAR PAYLAŞTI

Bununla da yetinmeyen kadın, kefene sarılmış ceset ve bir televizyonda yayınlanmış bir haberde çekilmiş gibi görünen hastane arabasında tekerlekli bir ceset torbasının fotoğrafının bulunduğu kareleri Facebook'ta paylaştı.

Endonezya'da bir kadın borcunu ödememek için ölü numarası yaptı: Kefenli fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı

KIZI İLAN ETTİ

Kadının ölmediği bir süre sonra anlaşıldı. Kızının itirafıyla gerçek ortaya çıktı.

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SON DAKİKA: Endonezya'da borcunu ödeyemeyen kadın, ölmeden kefene girdiği görüntüleri TV'de yayınlanmış haber gibi düzenletip kızına paylaştırdı - Son Dakika
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