Endonezya'da borcunu ödeyemeyen kadın, ölmeden kefene girdiği görüntüleri TV'de yayınlanmış haber gibi düzenletip kızına paylaştırdı

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir kadın, borcunu 20 Kasım'a kadar ödeyeceğini söylese de sözünü tutamadı.

SOSYAL MEDYADA ÖLÜM İLANI

6 Aralık'a kadar süre isteyen kadın, inanılmaz bir yola başvurdu. Yalanı abartan kadın, kızının Facebook sayfasından bir kazada öldüğünü söyleyen bir yazı yazdı.

KEFENLİ FOTOĞRAFLAR PAYLAŞTI

Bununla da yetinmeyen kadın, kefene sarılmış ceset ve bir televizyonda yayınlanmış bir haberde çekilmiş gibi görünen hastane arabasında tekerlekli bir ceset torbasının fotoğrafının bulunduğu kareleri Facebook'ta paylaştı.

KIZI İLAN ETTİ

Kadının ölmediği bir süre sonra anlaşıldı. Kızının itirafıyla gerçek ortaya çıktı.