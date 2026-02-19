Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu - Son Dakika
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu

Gazze\'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
19.02.2026 20:35
ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında Washington'da gerçekleştirilen Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında 5 ülke Gazze'ye asker göndermeyi taahhüt etti. Buna göre; Endonezya, Fas, Kazakistan, Kosova ve Arnavutluk Gazze'ye asker gönderecek. Uluslararası İstikrar Gücü'nde görev alacak olan askerler ilk olarak Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde konuşlanacak.

Kurucu üyeleri arasında Türkiye'nin de bulunduğu Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında Washington'da yapıldı.

5 ÜLKE GAZZE'YE ASKER GÖNDERECEK

Gazze Şeridi'ne konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) Komutanı Jasper Jeffers, toplantıda yaptığı konuşmada 5 ülkenin Gazze'ye asker göndermeyi taahhüt ettiğini belirterek, "Bugün, ilk beş ülkenin ISF (Uluslararası İstikrar Gücü) için asker göndermeyi taahhüt ettiğini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum: Endonezya, Fas, Kazakistan, Kosova ve Arnavutluk. Mısır ve Ürdün ise polis eğitimi için taahhütte bulundu" dedi.

Jasper Jeffers

İLK OLARAK REFAH'TA KONUŞLANACAK

Jeffers, ayrıca ISF'nin ilk olarak Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde konuşlanarak polis eğitimi vermeye başlayacağını ve kontrol alanının bölge bölge genişleyeceğini söyledi. Jeffers, uzun vadeli planın Gazze'ye 20 bin ISF askeri konuşlandırmak ve 12 bin polisi eğitmek olduğunu belirtti.

POLİS GÜCÜ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Gazze Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, ise bugün Gazze Şeridi'nde yeni geçici polis teşkilatına yönelik başvuruların başladığını belirterek, "Filistin polis gücü için işe alım sürecini başlattık ve ilk birkaç saat içinde, Gazze'de kurulacak yeni geçici Filistin polis gücüne katılmak için 2 bin kişi başvurdu" dedi.

GAZZE BARIŞ KURULU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu önde gelen 8 Müslüman lider, 23 Eylül 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'la Gazze'de ateşkesin ve barışın sağlanması amacıyla bir görüşme yapmıştı. Söz konusu görüşmenin ardından, ABD Başkanı Trump tarafından bir Barış Planı açıklanmıştı.

Barış Planı çerçevesinde 13 Ekim 2025'te düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde Türkiye, ABD, Katar ve Mısır tarafından imzalanan ortak bildiriyle ateşkesin sağlandığı duyurulmuş, ateşkes, Barış Planı'nın ilk aşamasını oluşturmuştu. Barış Planı, BM Güvenlik Konseyi'nin 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararıyla kabul edilmişti.

14 Ocak'ta Gazze'nin idaresini üstlenmek üzere 15 Filistinli teknokratın yer aldığı Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin oluşturulduğu açıklanmıştı. Aynı gün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un açıklamasıyla Barış Planının ikinci aşamasına geçildiği ilan edilmişti.

16 Ocak'ta Barış Kurulu'nun teşkili ve ilgili organlarda yer alacak isimler duyurulmuş, bu kapsamda Barış Kurulu, Yürütme Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi, Gazze Yürütme Kurulu ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi kurulmuştu.

Bakan Fidan, 22 Ocak'ta İsviçre'nin Davos şehrinde düzenlenen imza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılarak Barış Kurulu Şartı'nı imzalamıştı.

