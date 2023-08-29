Endonezya açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7,1 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssünün Endonezya'nın Bali Denizi açıkları olduğunu açıkladı.
Yaklaşık 515 kilometre derinlikte meydana gelen depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
7,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgede yaşayan Endonezyalılar ve otellerdeki turistler, sokaklara ve caddelere akın etti.
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde, geçen yıl meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 300'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmıştı.
Son Dakika › Dünya › 7.1 büyüklüğündeki deprem ülkede büyük panik yarattı! Tsunami açıklaması da peşi sıra geldi - Son Dakika