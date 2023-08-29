7.1 büyüklüğündeki deprem ülkede büyük panik yarattı! Tsunami açıklaması da peşi sıra geldi - Son Dakika

7.1 büyüklüğündeki deprem ülkede büyük panik yarattı! Tsunami açıklaması da peşi sıra geldi

Son Güncelleme: 29.08.2023 00:47

Endonezya'nın Bali Denizi açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 515 kilometre derinliğinde meydana gelen büyük deprem sonrası Endonezyalı yetkililerden yapılan açıklamada, deprem nedeniyle herhangi bir tsunami tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Endonezya açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7,1 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssünün Endonezya'nın Bali Denizi açıkları olduğunu açıkladı.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Yaklaşık 515 kilometre derinlikte meydana gelen depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

SOKAKLARA ÇIKTILAR

7,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgede yaşayan Endonezyalılar ve otellerdeki turistler, sokaklara ve caddelere akın etti.

GEÇEN SENEKİ DEPREMDE 300'DEN FAZLA KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde, geçen yıl meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 300'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Deprem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 7.1 büyüklüğündeki deprem ülkede büyük panik yarattı! Tsunami açıklaması da peşi sıra geldi - Son Dakika


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