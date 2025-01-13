Enerji Bakanı Bayraktar, BAE\'de Yenilenebilir Enerji Projelerini Görüştü

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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 15'inci Genel Kurulu'na katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, IRENA 15'inci Genel Kurulu marjında Abu Dabi'de BAE Yatırım Bakanı Mohamed Hassan Al Suwaidi ile bir araya geldi. Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BAE Yatırım Bakanı Al Suwaidi ile yenilenebilir enerjiden depolamaya, nükleerden iletim hatlarına kadar potansiyel projeleri somutlaştırmak adına görüştüklerini belirtti.

Bakan Bayraktar ayrıca iki ülke arasında iş birliği imkanlarının çok yüksek olduğunu kaydederek, "Bu imkanları harekete geçirme noktasında mutabık kaldık" ifadesini kullandı.