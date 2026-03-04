Engellenen füze evin üzerine düştü, 11 yaşındaki çocuk öldü

ABD-İsrail ile İran savaşında 5 güne girilirken Tahran tarafınadan ateşlenen ve Kuveyt hava savunma sistemleri tarafından engellenen bir füzenin enkazı sivil bir evin üzerine düştü; olayda 11 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybederken aynı aileden 4 kişi yaralandı.

ENKAZI KONUTA DÜŞTÜ

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdülaziz el-Atvan, bugün sabaha karşı Kuveyt hava sahası üzerinde tespit edilen bir dizi düşman hava hedefinin tespit edilerek engellendiğini açıkladı. Operasyon kapsamında vurulan bir füzenin enkazının sivil bir konuta düştüğünü belirten el-Atvan, ölü ve yaralıların olduğu bilgisini paylaştı.

"MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI"

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcü Dr. Abdullah el-Sund yaşanan kazayı doğrulayarak, "11 yaşındaki bir kız çocuğu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı" açıklamasında bulundu. el-Sund aynı ailenin 4 üyesinin ise hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.