ABD-İsrail ile İran savaşında 5 güne girilirken Tahran tarafınadan ateşlenen ve Kuveyt hava savunma sistemleri tarafından engellenen bir füzenin enkazı sivil bir evin üzerine düştü; olayda 11 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybederken aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdülaziz el-Atvan, bugün sabaha karşı Kuveyt hava sahası üzerinde tespit edilen bir dizi düşman hava hedefinin tespit edilerek engellendiğini açıkladı. Operasyon kapsamında vurulan bir füzenin enkazının sivil bir konuta düştüğünü belirten el-Atvan, ölü ve yaralıların olduğu bilgisini paylaştı.
Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcü Dr. Abdullah el-Sund yaşanan kazayı doğrulayarak, "11 yaşındaki bir kız çocuğu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı" açıklamasında bulundu. el-Sund aynı ailenin 4 üyesinin ise hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.
Son Dakika › Dünya › Engellenen füze evin üzerine düştü, 11 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
