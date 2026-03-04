Engellenen füze evin üzerine düştü, 11 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Engellenen füze evin üzerine düştü, 11 yaşındaki çocuk öldü

Engellenen füze evin üzerine düştü, 11 yaşındaki çocuk öldü
04.03.2026 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran tarafından ateşlenen ve Kuveyt ordusu tarafından engellenen füzenin enkazının bir evin üzerine düşmesi sonucu 11 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti, aynı aileden 4 kişi yaralandı.

ABD-İsrail ile İran savaşında 5 güne girilirken Tahran tarafınadan ateşlenen ve Kuveyt hava savunma sistemleri tarafından engellenen bir füzenin enkazı sivil bir evin üzerine düştü; olayda 11 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybederken aynı aileden 4 kişi yaralandı.

ENKAZI KONUTA DÜŞTÜ

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Suud Abdülaziz el-Atvan, bugün sabaha karşı Kuveyt hava sahası üzerinde tespit edilen bir dizi düşman hava hedefinin tespit edilerek engellendiğini açıkladı. Operasyon kapsamında vurulan bir füzenin enkazının sivil bir konuta düştüğünü belirten el-Atvan, ölü ve yaralıların olduğu bilgisini paylaştı.

"MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI"

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcü Dr. Abdullah el-Sund yaşanan kazayı doğrulayarak, "11 yaşındaki bir kız çocuğu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı" açıklamasında bulundu. el-Sund aynı ailenin 4 üyesinin ise hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.

Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Engellenen füze evin üzerine düştü, 11 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı Herkesin dilinde aynı slogan vardı Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı

09:48
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad’dan kaçtı Kulüpten açıklama var
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçtı! Kulüpten açıklama var
09:20
“Öldü“ denilen Ahmedinejad’ın akıbeti belli oldu
"Öldü" denilen Ahmedinejad'ın akıbeti belli oldu
08:29
Trump fena köşeye sıkıştı Kürt liderleri aradı, PKK iddiası çok konuşulur
Trump fena köşeye sıkıştı! Kürt liderleri aradı, PKK iddiası çok konuşulur
07:35
Savaş tarihinde bir ilk İran: ABD’ye ait F-15 düşürüldü
Savaş tarihinde bir ilk! İran: ABD'ye ait F-15 düşürüldü
07:02
İran’dan Suudi Arabistan’ın fişini çeken adım Prensi zor günler bekliyor
İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor
06:34
Avrupa ülkesi yangına körükle gidiyor Cumhurbaşkanı talimatı verdi
Avrupa ülkesi yangına körükle gidiyor! Cumhurbaşkanı talimatı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 10:08:58. #7.12#
SON DAKİKA: Engellenen füze evin üzerine düştü, 11 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.