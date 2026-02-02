Epstein adasını ziyaret etmiş! Rus modelin intiharı yeniden gündem oldu

Ruslana Korshunova, kazak-Rus asıllı bir model olarak Vogue, Elle gibi prestijli moda mecralarının kapaklarında yer aldı ve uluslararası markalarla çalıştı. Henüz 18 yaşındayken Jeffrey Epstein'ın özel uçağı "Lolita Ekspresi" ile Little St. James adasına uçtuğu uçuş kayıtları yeni açıklanan mahkeme belgelerinde ortaya çıktı.

ADADA NE YAŞADIĞI TAM OLARAK BİLİNMİYOR

Dış basında yer alan analizlere göre, Epstein'ın özel adası, reşit olmayan kızlara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağıyla ilişkilendirilirken Korshunova'nın adaya gidişi bazı medya organlarında "Epstein ağıyla olası bağlantı" olarak yorumlandı. Ancak belgelerde, Korshunova'nın adada ne yaşadığı ve bu ziyaret ile 2008'deki ölümünün doğrudan bağlantısı olduğuna dair net bir kanıt bulunmadığı vurgulanıyor.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

2008'de Manhattan'daki 9. kattan atlayarak yaşamına son veren Korshunova'nın ölümünün ardındaki nedenler halen tartışmalı. Dış basında yer alan haberlerde eski sevgililerinden bazıları, genç modelin özel hayatındaki sorunlara işaret etmiş; bazı yorumlar ise ölümün "trajik bir intihar" değil, karanlık çevrelerle ilişkilerin yansıması olabileceği yönünde spekülasyonlara yer verdi.

Epstein dosyalarındaki bu ayrıntı, yalnızca siyaset ve zengin çevrelerle değil, moda ve popüler kültür dünyasında da yankı buldu. Bazı uluslararası haber organları, Korshunova'nın "Rus Rapunzel" olarak anılan yükselen kariyerinin, adaya uçtuğu günlerden sonra dramatik biçimde sona ermesine dikkat çekiyor.