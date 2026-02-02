Epstein adasını ziyaret etmiş! Rus modelin intiharı yeniden gündem oldu - Son Dakika
Epstein adasını ziyaret etmiş! Rus modelin intiharı yeniden gündem oldu

02.02.2026 07:43
Jeffrey Epstein dosyalarına yansıyan son belgelerde, 18 yaşındayken "Lolita Ekspresi" ile Epstein'ın Little St. James adasına uçtuğu belirlenen Rus model Ruslana Korshunova'nın, iki yıl sonra New York'ta 9. kattan atlayarak hayatına son vermesi yeniden dış basında geniş yankı buldu. Belgeler, modelin adadaki ziyaretini ölümünden önceki kariyer yolculuğuyla birlikte tartışmalı bir bağlamda ele alıyor.

Ruslana Korshunova, kazak-Rus asıllı bir model olarak Vogue, Elle gibi prestijli moda mecralarının kapaklarında yer aldı ve uluslararası markalarla çalıştı. Henüz 18 yaşındayken Jeffrey Epstein'ın özel uçağı "Lolita Ekspresi" ile Little St. James adasına uçtuğu uçuş kayıtları yeni açıklanan mahkeme belgelerinde ortaya çıktı.

ADADA NE YAŞADIĞI TAM OLARAK BİLİNMİYOR

Dış basında yer alan analizlere göre, Epstein'ın özel adası, reşit olmayan kızlara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağıyla ilişkilendirilirken Korshunova'nın adaya gidişi bazı medya organlarında "Epstein ağıyla olası bağlantı" olarak yorumlandı. Ancak belgelerde, Korshunova'nın adada ne yaşadığı ve bu ziyaret ile 2008'deki ölümünün doğrudan bağlantısı olduğuna dair net bir kanıt bulunmadığı vurgulanıyor.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

2008'de Manhattan'daki 9. kattan atlayarak yaşamına son veren Korshunova'nın ölümünün ardındaki nedenler halen tartışmalı. Dış basında yer alan haberlerde eski sevgililerinden bazıları, genç modelin özel hayatındaki sorunlara işaret etmiş; bazı yorumlar ise ölümün "trajik bir intihar" değil, karanlık çevrelerle ilişkilerin yansıması olabileceği yönünde spekülasyonlara yer verdi.

Epstein dosyalarındaki bu ayrıntı, yalnızca siyaset ve zengin çevrelerle değil, moda ve popüler kültür dünyasında da yankı buldu. Bazı uluslararası haber organları, Korshunova'nın "Rus Rapunzel" olarak anılan yükselen kariyerinin, adaya uçtuğu günlerden sonra dramatik biçimde sona ermesine dikkat çekiyor.

NE OLMUŞTU?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
