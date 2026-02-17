Epstein Belgeleri Tartışma Yarattı

ABD Adalet Bakanlığı, cinsel saldırı suçlarından hüküm giymiş Jeffrey Epstein ile ilgili belgeleri eksik yayımlayarak kafa karıştırmakla suçlanıyor.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ve yardımcısının 14 Şubat Cumartesi günü ABD kongre üyelerine gönderdiği mektupta, bakanlığın elinde bulunan tüm belgelerin yayımlandığı ve dosyalarda yer alanların isim listesinin bulunduğu belirtildi.

Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası, ABD kongresi tarafından kabul edildi ve Başkan Donald Trump tarafından 19 Kasım 2025'te imzalandı.

Yasayı kaleme alanlardan Kentucky Cumhuriyetçi Temsilcisi Thomas Massie, Adalet Bakanlığı'ndan Jeffrey Epstein ve ortaklarına dava açılıp açılmayacağına dair geçmiş kararları özetleyen iç yazışmaları da yayımlamasını istedi.

ABD Adalet Bakanlığı bu ayın başlarında, Epstein ile ilgili milyonlarca yeni dosyayı yayımlamıştı.

Mektupta Bondi ve yardımcısı Todd Blanche, "Kanunun gereklerine uygun olarak ve Epstein ve Maxwell davalarına atanmış New York Güney Bölgesi mahkemelerine sunulan çeşitli bakanlık belgelerinde ve ilgili emirlerde açıklandığı üzere, dokuz farklı kategoriden tamamıyla ilgili, 'bakanlığın elinde bulunan tüm kayıtları, belgeleri, iletişimleri ve soruşturma materyallerini' yayımladı" şeklinde yazdı.

Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı belgelerden hiçbirinin "utanç verici durum, itibar zedelenmesi veya siyasi hassasiyet gerekçesiyle" gizlenmediği belirtildi.

Mektupta dosyalarda en az bir kez adı geçen "hükümet yetkilisi veya siyasi olarak nüfuz sahibi kişilerin" listesinin olduğu belirtildi.

Blanche ve Bondi'nin yazdığına göre, isimler dosyalarda "çok çeşitli bağlamlarda" geçiyor.

Bunlardan bazıları "Epstein veya Maxwell ile kapsamlı doğrudan e-posta iletişimi kurmuş" kişilerken diğerleri ise dosyalarda yer alan belgelerde veya haber makalelerinde yalnızca referans olarak geçiyordu.

Listede yer alan Donald Trump, Bill Gates, Andrew Mountbatten-Windsor ve Bill Clinton'ın; Epstein ve Maxwell ile geçmişte belgelenmiş bir ilişkileri vardı.

Belgelerde yer almak herhangi bir "suç işlendiği" anlamına gelmiyor. Bu kişlerin hepsi de Epstein'ın suçlarıyla herhangi bir ilgilerinin olmadığını söyledi.

Ancak listede hayatını kaybeden müzisyenler Janis Joplin ve Elvis Presley'in isimleri de yer alıyor.

15 Şubat Pazar günü ABC This Week programında verdiği bir röportajda kongre üyesi Massie, Adalet Bakanlığı'nın yayımlanması gereken daha önemli dosyaların olduğunu savundu.

Adalet Bakanlığı'nın "belgelerin bir kısmını yayımlamamak için müzakere süreci gizliliği anlaşmasını imzaladığını" söyledi.

"Ro Khanna ve benim yazdığımız yasa tasarısı, soruşturma başlatıp başlatmama, soruşturma yapıp yapmama kararlarına ilişkin iç yazışmaları, notları ve e-postaları yayımlamaları gerektiğini söylüyor" dedi.

Mektuba cevaben Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası'nın ortak yazarlarından California Demokrat Temsilcisi Ro Khanna, Adalet Bakanlığı'nı "kimin cinsel tacizci olduğu ve e-postada adının geçtiği konusunda kasıtlı olarak kafa karışıklığı yaratmakla" suçladı.

Khanna, 14 Şubat'ta X'te "Epstein 17 yaşındayken ölen Janis Joplin'in, yüzlerce genç kadına cinsel istismarda bulunmaktan ve çocuk pornografisinden hapse giren Larry Nassar ile aynı listede yer alması ve bu iki ismin dosyalarda nasıl geçtiğine dair hiçbir açıklama yapılmaması absürt" dedi.

"Dosyaların tamamını yayınlayın. Avcıları korumayı bırakın. Sadece hayatta kalanların isimlerini sansürleyin" sözlerini ekledi.

BBC, konuyla ilgili yorum almak için Adalet Bakanlığı ile iletişime geçti.

ABD'li milletvekilleri daha önce Epstein hakkındaki dosyaların yayımlanmadan önce usulsüz bir şekilde sansürlendiğini söylemişti.

Eleştirilerinin ardından en az bir belge sansürsüz olarak yeniden yayımlandı.

Epstein'in kurbanlarının avukatları da, son dosyaların potansiyel kurbanların isimlerinin ve yüzlerinin tespit edilebileceği e-posta adresleri ve çıplak fotoğraflar içerdiğini de belirtti.

Adalet Bakanlığı, bunun "teknik veya insan hatasından" kaynaklandığını ve işaretlenen tüm dosyaları kaldırdıklarını söylemişti.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.