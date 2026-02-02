Epstein\'dan hamile kaldığı iddia edilmişti! Prenses Mette-Marit sessizliğini bozdu

ABD'de kamuoyuna açılan milyonlarca sayfalık Jeffrey Epstein dosyaları, Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit ile Epstein arasındaki ilişkiyi yeniden dış basının gündemine taşıdı. Dosyalarda Kronprenses'in adının yüzlerce, hatta binin üzerinde kez geçmesi, temasın boyutlarına ilişkin tartışmaları derinleştirdi. Yeni belgeler, daha önce kamuoyuna yansıyan açıklamalardan çok daha kapsamlı bir temas ağına işaret ediyor.

HÜKÜM GİYMESİNE RAĞMEN İLETİŞİMDE KALDILAR

Norveç ve uluslararası medya analizlerine göre, Mette-Marit ile Epstein arasındaki sosyal ilişki ilk olarak 2019 yılında ortaya çıkmıştı. O dönemde Norveç basını, Kronprenses'in 2011–2013 yılları arasında Epstein ile birkaç kez görüştüğünü ve Epstein'ın 2008 yılında reşit olmayanlara yönelik cinsel suçtan hüküm giymiş olmasına rağmen temasın sürdüğünü yazmıştı. Mette-Marit ise yaptığı açıklamada Epstein'ın suç geçmişini bilmediğini, ilişkiyi sürdürmemesi gerektiğini sonradan fark ettiğini belirterek pişmanlık ifade etmişti.

YÜZLERCE YAZIŞMA ORTAYA ÇIKTI

2026 yılında yayımlanan yeni Epstein belgeleri ise ilişkinin sanılandan çok daha ileri boyutlarda olduğunu ortaya koydu. Dosyalarda, Mette-Marit ile Epstein arasında yüzlerce e-posta yazışması bulunduğu, Kronprenses'in Epstein'ın Palm Beach'teki evini ziyaret ettiği ve burada en az dört gün konuk olduğu bilgileri yer aldı. Belgelerde, görüşme planları, sosyal sohbetler ve daha kişisel tonlar içeren mesajlara rastlandığı, bazı yazışmalarda ise Epstein'ın Mette-Marit'a yönelik teklif ve mesajlarının bulunduğu iddia edildi. Hatta bazı belgelerde, Kronprenses'in bir dönem Epstein'dan hamile kaldığına dair iddiaların da yer aldığı aktarıldı.

Norveç ve İspanyol basınında yayımlanan yorumlarda, bu yeni kayıtların Mette-Marit'in daha önce kamuoyuna açıkladığından daha uzun ve samimi bir ilişkiyi işaret ettiği vurgulandı. Dış basın analizlerinde, söz konusu belgelerin Norveç monarşisinin itibarı açısından hassas bir tablo ortaya koyduğu ve kamuoyunun daha açık ve net açıklamalar beklediği ifade edildi.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Tartışmalar sürerken Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, Epstein dosyalarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Kronprenses açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ben kötü bir değerlendirme yaptım ve Epstein ile herhangi bir temasım olduğu için derin pişmanlık duyuyorum. Bu utanç verici. Epstein'ın geçmişini daha iyi araştırmadığım ve onun nasıl bir insan olduğunu yeterince hızlı anlayamadığım sorumluluğunu üstleniyorum."