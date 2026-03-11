Erbil'de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erbil'de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı

Haberin Videosunu İzleyin
Erbil\'de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı
11.03.2026 21:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Erbil\'de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı
Haber Videosu

Irak'ın Erbil şehrinde ABD Konsolosluğu yakında kamikaze İHA saldırısı düzenlendi. Saldırıyı üstlenen olmazken o anlar kameraya yansıdı.

Irak'ın Erbil kentinde ABD Konsolosluğu yakınlarına kamikaze İHA saldırısı düzenlendi.

KONSOLOSLUK YAKINLARINDA İHA'LI SALDIRI

Irak'ın Erbil kentinde bulunan ABD Başkonsolosluğu yakınlarına kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı girişimi düzenlendi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, konsolosluk binasını hedef alan İHA, hava savunma sistemleri tarafından hedefine ulaşmadan havada imha edildi.

Olay sırasında duyulan şiddetli patlama sesleri çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, saldırı anına ait görüntüler vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Henüz hiçbir grup saldırıyı üstlenmezken, güvenlik güçleri bölgedeki önlemleri artırarak olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

MUSUL'DA DA ABD SALDIRISI

Öte yandan Irak'ın Musul şehri düzenlenen hava saldırısıyla hedef alındı. ABD'ye ait savaş uçakları tarafından icra edildiği belirtilen operasyonda, mühimmat depolarında şiddetli patlamalar meydana geldi.

Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erbil'de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    abdnin kendisi yapabilir iraka girmek icin hersey beklenir 4 0 Yanıtla
  • ahmet3131 ahmet3131:
    İsrail yapmıştır 1 0 Yanıtla
  • Zafer Morkoç Zafer Morkoç:
    Mossad yapmıştır… 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e sürpriz uyarı: Artık buna son verin Savaş sürerken ABD'den İsrail'e sürpriz uyarı: Artık buna son verin
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
ABD’li senatörden “kara harekatı“ iddiası: Büyük endişe duyuyorum ABD'li senatörden "kara harekatı" iddiası: Büyük endişe duyuyorum
Ülke 10 günde dev bir mezarlığa döndü Ülke 10 günde dev bir mezarlığa döndü
Arap ülkesinde gece yarısı alarmı Tek tek vurdular Arap ülkesinde gece yarısı alarmı! Tek tek vurdular
Alzheimer hastası kayıp adam ölü bulundu Alzheimer hastası kayıp adam ölü bulundu
Savaşta 12. gün İran’dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

22:39
İsrail’den Beyrut’a yeni hava saldırısı Büyük patlama anbean kamerada
İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada
21:49
YPG’li Salih Müslim öldü
YPG'li Salih Müslim öldü
21:44
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı
21:39
ABD’yi korku sardı FBI İran’ın Kaliforniya’ya saldırabileceğini ileri sürdü
ABD'yi korku sardı; FBI İran'ın Kaliforniya'ya saldırabileceğini ileri sürdü
21:22
Devrim Muhafızları komutanı, İran’ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun
Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun
21:10
Talimat Bahçeli’den: Ramazan Kaşlı MHP’den ihraç ediliyor
Talimat Bahçeli'den: Ramazan Kaşlı MHP'den ihraç ediliyor
20:59
Trump, İspanya’yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz
Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz
20:36
Pakistan donanması, gemi trafiğine kapatılan Hürmüz Boğazı’nda bir ilki gerçekleştirdi
Pakistan donanması, gemi trafiğine kapatılan Hürmüz Boğazı'nda bir ilki gerçekleştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 23:01:42. #.0.5#
SON DAKİKA: Erbil'de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.