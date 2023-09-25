Erdoğan, Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan'a gidiyor! Ziyaretin ana gündem başlığı Zengezur Koridoru - Son Dakika

Erdoğan, Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan'a gidiyor! Ziyaretin ana gündem başlığı Zengezur Koridoru

Son Güncelleme: 25.09.2023 08:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine bugün Nahçıvan'a gidecek. Azerbaycan'ın Karabağ'da düzenlediği antiterör operasyonunun hemen ardından gerçekleşecek ziyarette ana gündem başlığı Zengezur Koridoru olacak.

Azerbaycan'ın Karabağ'da ayrılıkçı Ermeni birliklere karşı başlattığı operasyonun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine bugün Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne gidiyor.

TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILACAK

Günübirlik ziyarette Erdoğan, mevkidaşı Aliyev ile birlikte Iğdır - Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın temel atma törenine katılacak. Ayrıca modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin de açılışı gerçekleştirilecek.

AYRILIKÇILARIN SİLAH BIRAKMA SÜRECİ DE MASADA

Erdoğan ve Aliyev'in Nahçıvan'daki görüşmesinde iki ülke ilişkileri, askeri ve ekonomik işbirlikleri ele alınacak. Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik antiterör operasyonu ve ayrılıkçı askerlerin silah bırakma süreci de masada olacak.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ ZENGEZUR KORİDORU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nahçıvan ziyaretinde bir diğer önemli başlık ise Zengezur Koridoru. İki liderin Azerbaycan toprakları ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında bağlantıyı sağlayacak koridorun açılması için uluslararası kamuoyuna yeni mesajlar vermesi bekleniyor.

TİCARİ VE LOJİSTİK BAĞLAR GÜÇLENECEK

2020 yılında Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki 2. Karabağ savaşı sonrası imzalanan anlaşmaya Zengezur Koridoru'nun açılması için de bir madde eklenmişti. Ancak aradan geçen 3 yıla rağmen koridor henüz açılmadı.Zengezur Koridoru devreye girerse Türkiye'den Azerbaycan'ın yanı sıra orta asya ülkeleri ile doğrudan kara ulaşımı sağlanabilecek. Böylece Türk Dünyası'nda ticari, lojistik ve siyasi bağlar daha da güçlenecek.

CUMHURBAŞKANLIĞINA CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Azerbaycan'ı ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.

İlham Aliyev, Azerbaycan, Türkiye, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erdoğan, Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan'a gidiyor! Ziyaretin ana gündem başlığı Zengezur Koridoru - Son Dakika


Son Dakika
09:32 Rıdvan Dilmen'den Alanya maçı sonrası Fenerbahçe kehaneti! Direkt rakam verdi
09:25 Yıl sonu enflasyon tahminine göre tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli zammı için masadaki son rakamlar
09:10 MasterChef All Star'da yarışmaya veda eden isim Sefa oldu
09:06 4 kişinin öldüğü kanlı saldırı sonrası Kosova'da kontrol sağlandı
08:57 "Elime bir CD geçti" diyen Ahmet Çakar'dan Türk futboluna bomba gibi düşen sözler
08:52 Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çifti ikinci kez bebek bekliyor
08:55 Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı
08:35 Terör örgütüne ağır darbe! Kırmızı ve gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
08:27 Borsa İstanbul'da açılış seansıyla ilgili yeni kararlar bugün yürürlüğe giriyor
08:23 Uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek an! Adana Demir'in futbol direktörü, futbolcusunun üzerine yürüdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2023 09:56:34. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan, Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan'a gidiyor! Ziyaretin ana gündem başlığı Zengezur Koridoru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement