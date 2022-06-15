Erdoğan'ın "Şaka yapmıyorum" resti Miçotakis'i korkuttu: Buluşmalı ve konuşmalıyız - Son Dakika
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Erdoğan'ın "Şaka yapmıyorum" resti Miçotakis'i korkuttu: Buluşmalı ve konuşmalıyız

15.06.2022 15:26

ABD Kongresi'nde Türkiye'ye F-16 satışına engel olmak için lobi yürüten ve Ege'deki adaları silahlandırarak Ankara ile Atina arasındaki gerilimi arttıran Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı. Erdoğan'ın "Şaka yapmıyorum, sonu felaket olur" resti sonrası açıklama yapan Miçotakis, gerilim yükselse bile Türkiye ile ilişkilerin 'çok kötü' olmadığını söyleyerek, Erdoğan ile görüşmek istediğini belirtti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan devlet televizyonu ERT'ye verdiği röportajda, Türkiye ile ilişkiler ve diğer dış politika konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ERDOĞAN İLE İSTANBUL'DA YAPTIĞIMIZ GÖRÜŞME İYİ BİR HAVADA GEÇTİ"

Başbakanlığı süresince Türk-Yunan ilişkilerinde çok sayıda dalgalanmaya şahit olduğunu ifade eden Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile martta İstanbul'da yaptığı görüşme için, "Erdoğan ile görüşmem gerçekten iyi bir havada geçti. Ben de anlaştığımız gibi, gerginliği bir kenara bırakıp, iki ülke arasındaki pozitif gündeme odaklanabileceğimizi bekliyordum" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE İLE PAYLAŞAMADIĞIMIZ BİR SORUN OLAMAZ"

Miçotakis, Türkiye ve Türk halkı ile kalıcı, iyi ve dostane komşuluk ilişkileri kurmayı dört gözle beklediğini belirterek "Türkiye ve Türkiye halkı ile bir sorunumuz olamaz" dedi. Türkiye ile Yunanistan arasında sahada değil, söylemde büyük bir gerginlik olduğuna işaret eden Miçotakis, Yunan halkının ulusal meselelere ilişkin zor zamanlarda kenetlenmiş olacağını savundu. Miçotakis, Erdoğan ile tekrar görüşme ihtimaline ilişkin "Tabiatıyla bir ara buluşacağız. Buluşmalı ve konuşmalıyız" şeklinde konuştu.

"UKRAYNA'YA SİLAH GÖNDERMEK SAVUNMA GÜCÜMÜZÜ OLUMSUZ ETKİLEMEZ"

Rusya- Ukrayna Savaşı'na da değinen Miçotakis, "Yaşadığımız zamanın gereği, başka dönemlerin imparatorluk fantezilerinin konu edildiği yayılmacı bir revizyonizm karşısında nasıl cevap vereceğimizdir" diye konuştu. Miçotakis, Ukrayna'ya silah göndermenin Yunanistan'ın savunma gücünü olumsuz etkilemeyeceğini ifade etti.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erdoğan'ın 'Şaka yapmıyorum' resti Miçotakis'i korkuttu: Buluşmalı ve konuşmalıyız - Son Dakika

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