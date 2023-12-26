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Erdoğan'ın ''Gazze Kasabı'' çıkışı sonrası akılalmaz protesto! Türk kahvesi paketine İsrail bayrağı yerleştirdiler - Son Dakika
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Erdoğan'ın ''Gazze Kasabı'' çıkışı sonrası akılalmaz protesto! Türk kahvesi paketine İsrail bayrağı yerleştirdiler

Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail ile Türkiye arasındaki ipler son dönemde kopma noktasına gelirken, Tel Aviv'den akıllara durgunluk veren bir protesto geldi. Ülkede hazır öğütülmüş kahve satan bir markanın paketindeki ''Türk kahvesi'' ifadesi kaldırılırken pakete İsrail bayrağı yerleştirildi. Gelişmeyi duyuran İsrail basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu'ya taktığı ''Gazze Kasabı'' lakabının Tel Aviv yönetimini kızdırdığını ve bu nedenle böyle bir hamlenin geldiğini yazdı.

26.12.2023 - 08:46,  Güncelleme: 09:44
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7 Ekim'den bu yana Gazze'de 20 binden fazla Filistinliyi katleden ve bölgeyi kan gölüne çeviren İsrail'i, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert ve kararlı tutumu ile Başbakan Binyamin Netanyahu için kullandığı "Gazze kasabı" ifadesi bir hayli rahatsız etti. Türkiye ile ipler kopma noktasına gelirken, Tel Aviv yönetiminden akılalmaz bir hamle geldi. Erdoğan'ın sözlerine kızan İsrail, ülkede hazır öğütülmüş kahve satan bir markanın paketindeki "Türk kahvesi" ifadesini kaldırırken pakete İsrail bayrağı yerleştirdi.

Erdoğan'ın sözleri sonrası akılalmaz protesto! Türk kahvesi paketine İsrail bayrağı yerleştirdiler

ERDOĞAN'IN "GAZZE KASABI" İFADESİ İSRAİL'İ KIZDIRDI

7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın saldırısı sonrasında İsrail'in Filistin halkına orantısız güç kullanması ve buna haftalardır devam etmesine tepkiler büyürken İsrail ile Türkiye arasındaki ipler de kopuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sert tepki gösterdiği ve "Gazze kasabı" lakabını taktığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'ye saldırmaya devam edeceğinin sinyalini verirken İsrail'de Türk ürünlerine boykot hız kazandı. İsrail medyası, ülkede hazır öğütülmüş Türk kahvesi satan bir markanın paketinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Erdoğan'ın sözleri sonrası akılalmaz protesto! Türk kahvesi paketine İsrail bayrağı yerleştirdiler

PAKETTEKİ "TÜRK KAHVESİ" İFADESİNİ ÇIKARTTILAR

2012'de kurulan dijital medya platformu Times of Israel, markanın yeni Türk kahvesi paketlerinde "Türk kahvesi" ifadesinin çıkarıldığını ve İsrail bayrağı yerleştirdiğini aktardı. Haberde, "Türkiye'nin Hamas'a desteği sebebiyle Türkiye ile bağı olan ürünlere boykot baskısı devam ederken şirket geçici olarak İsrail bayrağı ve sloganlar kullanma kararı aldı" denildi. Markanın en bilinen ürünü olan Elite Türk Kahvesi'nin paketinin değiştiği belirtilirken yeni paket üzerinde İsrail bayrağının yanı sıra "Zafer nesli", "Birlikte daha güçlüyüz" ve "İsrail halkı yaşayacak" ifadeleri yer aldı.

Erdoğan\'ın \'\'Gazze Kasabı\'\' çıkışı sonrası akılalmaz protesto! Türk kahvesi paketine İsrail bayrağı yerleştirdiler
YORUMLAR (1)
  • bülent C.: türk kahvesi adı üstünde türk kahvesi olarak bilinir ve içilir. paket üzerine israil bayrağı koymak nedir. bu israillilerin kendilerini küçük düşürmesidir. Yanıtla 33 1

Filistin, İsrail, Hamas, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erdoğan'ın ''Gazze Kasabı'' çıkışı sonrası akılalmaz protesto! Türk kahvesi paketine İsrail bayrağı yerleştirdiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'ın ''Gazze Kasabı'' çıkışı sonrası akılalmaz protesto! Türk kahvesi paketine İsrail bayrağı yerleştirdiler - Son Dakika
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