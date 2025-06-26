Erdoğan: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Erdoğan: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz

Erdoğan: İran\'ın Hürmüz Boğazı\'nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz
26.06.2025 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağına yönelik iddialar için "Hürmüz Boğazı'nın kapatılması büyük sıkıntı oluşturur. Biz, İran'ın böyle bir adım atmayacağına inanıyoruz. Bizim doğal gazımızı kesme gibi bir durumun olacağına asla ihtimal dahi vermiyoruz. Şu anda İran'dan doğal gazımız geliyor. Herhangi bir sıkıntımız yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

GAZETECİDEN "HÜRMÜZ" SORUSU

Uçakta bir gazeteci, Erdoğan'a " Hürmüz Boğazı'nın kapacağı iddiaları üzerine enerjide küresel kriz beklentisi yaşandı. Biz şu an kendi kaynaklarımızla enerjide tam bağımsızlık noktasına doğru ilerliyoruz. Olası bu tarz küresel enerji krizlerinde Türkiye, böyle fırtınalı ortamları kendi yerli imkanlarıyla atlatabilecek seviyeye nasıl gelir?" sorusunu yöneltti.

"İRAN'IN BÖYLE BİR ADIM ATMAYACAĞINA İNANIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı şu şekilde; "Hürmüz Boğazı'nın kapatılması büyük sıkıntı oluşturur. Biz, İran'ın böyle bir adım atmayacağına inanıyoruz. Son gerilim enerji arz güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Türkiye olarak biz kendi enerji kaynaklarımızı artırmak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Gabar'daki petrolden Karadeniz'deki doğal gaza kadar birçok noktada üretim yapıyor ve bunu artırmaya gayret ediyoruz. Diğer taraftan da petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerimizi ciddiyet ve kararlılıkla sürdürüyoruz.

"ENERJİ BAKANIMLA GÖRÜŞTÜM, O DA MUHATABIYLA TEMAS KURDU"

Enerjide tam bağımsız olma hedefiyle ithalatımızı düşürmek, üretimimizi artırmak için çaba içindeyiz. Nihai hedefimiz ise Türkiye'yi kaynakta ve teknolojide ihracatçı bir ülke haline getirmektir. Yaşananlar enerjinin ülkeler için beka meselesi olduğunu ayan beyan ortaya koymuştur. İki gün önce bir dedikodu yayıldı, dediler ki; "İran doğalgazı kesti." Bu konuyu derhal Enerji Bakanımla görüştüm; o da muhatabıyla temas kurdu. Aslında böyle bir durum yok. Biz ayrıca İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüşmemizi yaptık. Bizim doğal gazımızı kesme gibi bir durumun olacağına asla ihtimal dahi vermiyoruz. Şu anda bizim İran'dan doğal gazımız geliyor. Herhangi bir sıkıntımız yok."

Hürmüz Boğazı, Politika, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erdoğan: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Sk 06:
    seni kapatsalar dünya düzelir 13 13 Yanıtla
  • Engin Engo:
    =)=)=) acayip öngörülü biri =)=) 7-8 defa aldatıldık açıklaması yapsada öngörüsü mükemmel =)=) kapatmaz diyorsa %1 kapatma ihtimali yoktur =)=) 7 9 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    gelmese tarrağı yedik desene hani karadenizde trakyada doğalgaz bulmuştuk?? 3 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu
Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak
’Yol verme’ tartışmasında TIR’a satır ve bıçakla saldırdılar 'Yol verme' tartışmasında TIR'a satır ve bıçakla saldırdılar
Asgari ücrete zam yapılacak mı AK Parti’den açıklama geldi Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi
Süper Lig’e yeni yıldızlar geliyor Göztepe’den 3 transfer birden Süper Lig'e yeni yıldızlar geliyor! Göztepe'den 3 transfer birden
Jeff Bezos’un düğünü için İtalya’ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı
Trump: Fordo tamamen yok edildi Trump: Fordo tamamen yok edildi
Süper Lig devlerinin peşinden koştuğu yıldız isim artık bedava İstediği takıma imza atacak Süper Lig devlerinin peşinden koştuğu yıldız isim artık bedava! İstediği takıma imza atacak
Trump’ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu Trump'ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu
Suudi Arabistan’dan En Nesyri için rekor teklif Suudi Arabistan'dan En Nesyri için rekor teklif
Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti İşte nedeni Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti! İşte nedeni

13:47
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
12:18
Bakan Tekin duyurdu Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
Bakan Tekin duyurdu! Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
09:57
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
19:51
Anlaşma sağlandı Cristiano Ronaldo imzayı atıyor
Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo imzayı atıyor
19:25
Galatasaray’dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif
Galatasaray'dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif
19:12
CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin
CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin
19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?
18:56
Beşiktaş transferde gaza bastı 6 isme birden transfer teklifi
Beşiktaş transferde gaza bastı! 6 isme birden transfer teklifi
18:42
İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm
İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm
18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
18:33
Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı
Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 14:42:24. #7.13#
SON DAKİKA: Erdoğan: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.