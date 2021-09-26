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Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Sergey Lavrov'dan Türkiye'ye İdlib eleştirisi: Biraz yavaş ilerliyor - Son Dakika

Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Sergey Lavrov'dan Türkiye'ye İdlib eleştirisi: Biraz yavaş ilerliyor

26.09.2021 09:04

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 29 Eylül'deki Putin-Erdoğan görüşmesinin ana gündem maddesinin İdlib olacağını dile getirdi. Lavrov, "İdlib'de Rusya Devlet Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı arasında özel bir anlaşma var ve Türk muhataplarımız normal muhalifleri teröristlerden ayırma sorumluluğunu üstlendi. Bunun uzun süre önce yapılması gerekiyordu ama olmadı, biraz yavaş ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Lavrov, düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TALİBAN'IN TANINMASI MASADA DEĞİL"

Lavrov, Afganistan'daki gelişmelere değinerek, ABD'nin "alelacele" geri çekilmesinin ardından geride kalan çok sayıda silahın yıkıcı amaçlarla kullanılmamasını ümit ettiklerini söyledi. Taliban ile iletişimde olduklarını ve Taliban'ın kapsayıcı hükümet konusunda verdiği sözleri yerine getirmesinin son derece önemli olduğunu belirten Lavrov, "Şu anda Taliban'ın uluslararası tanınması masada değil." dedi.

ERDOĞAN-PUTİN ZİRVESİNİN ANA GÜNDEM MADDESİ İDLİB

Lavrov, AA muhabirinin Rusya'nın Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi İdlib'de, gerginliği azaltma anlaşmasına rağmen, neden saldırılarını artırdığı ve ABD ve Rusya arasında Fırat'ın doğusu konusunda bir uzlaşı olup olmadığı sorularına şöyle yanıt verdi:

"İdlib'de Rusya Devlet Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı arasında özel bir anlaşma var ve Türk muhataplarımız normal muhalifleri teröristlerden ayırma sorumluluğunu üstlendi. Bunun uzun süre önce yapılması gerekiyordu ama olmadı, biraz yavaş ilerliyor."

Lavrov, 29 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki zirvede İdlib konusunun ele alınacağını söyledi.

"ABD İLE TEMASLARIMIZ SÜRÜYOR"

ABD ile Fırat'ın doğusu konusunda ise periyodik bir şekilde temaslarını sürdürdüklerini belirten Lavrov, ABD'nin el Tanf ve Rukban bölgelerindeki varlığının ise kabul edilemez olduğunu söyledi. ABD ile gerginliği azaltma mekanizması konusunda da görüştüklerini belirten Lavrov, bu mekanizmanın işe yaradığını belirtti.

Lavrov, kesintiye uğrayan İran nükleer görüşmelerinin tekrar başlaması içinse ABD'ye "daha aktif bir tutum sergilemesi" çağrısı yaptı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Türkiye, Rusya, İdlib, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Sergey Lavrov'dan Türkiye'ye İdlib eleştirisi: Biraz yavaş ilerliyor - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Sergey Lavrov'dan Türkiye'ye İdlib eleştirisi: Biraz yavaş ilerliyor - Son Dakika
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