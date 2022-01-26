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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan Türkiye'ye ziyaret sinyali - Son Dakika

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan Türkiye'ye ziyaret sinyali

26.01.2022 01:08

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesine sıcak baktıklarını belirterek, Ermenistan'ın büyük bir olasılıkla Türkiye'deki Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağını söyledi. Ermenistan'dan Türkiye'yi ziyaret eden son isim eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan olmuştu. Sarkisyan, 2009'da Bursa'da futbol maçı izlemişti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, katıldığı bir yayında Ermenistan- Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi için bir formatın oluşturulduğunu, özel temsilcilerin ilk toplantısını gerçekleştirdiğini belirtti. İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesini tüm uluslararası toplumun da desteklediğini sözlerine ekledi.

"ERMENİSTAN DAVETİ KABUL EDECEK"

Paşinyan sözlerinin devamında "Bence bu dinamik korunursa, Ermenistan'ın Antalya Diplomasi Forumu'na katılma davetini kabul etmesi çok muhtemel. Elbette her şey o andaki duruma bağlı, ancak en azından ilk toplantıdan sonra, bu ihtimal artıyor. Ermenistan daveti kabul edecek, çünkü bir süreç başladı ve bu fırsatı kaçırmak mantıksız olur" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU, ERMENİSTAN'I DAVET ETMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, 11-13 Mart'ta yapılacak Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) ikincisine Ermenistan'dan yetkililerin de davet edildiğini söylemişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da " Erbil'e 24 Ocak'ta, Ermenistan'a 2 Şubat'ta karşılıklı uçuşlar başlayacak" açıklamasında bulunmuştu.

ERMENİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE SON ZİYARET EDEN İSİM SARKİSYAN'DI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakan olduğu dönemde Nisan 2005'te eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçeryan'a mektup yazarak iki ülke tarihçileri ve diğer uzmanlarından oluşan bir grubun 1915'teki olayları tüm arşivleri araştırarak bulguların uluslararası kamuoyuna açıklanması önerisini sundu.

Koçeryan, Erdoğan'ın tarihçilerden oluşan komisyon kurulması teklifi yerine iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için üst düzey siyasi diyalog önerdi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2008'deki seçimi kazanarak Ermenistan'ın yeni Cumhurbaşkanı seçilen Serj Sarkisyan'a kutlama mesajı gönderdi.

Sarkisyan ise Erivan'da oynanacak Türkiye-Ermenistan Dünya Kupası Grup Elemesi maçını izlemek için Gül'ü ülkesine davet etti.

Gül, Türkiye ile Ermenistan milli takımları arasındaki maçı izlemek için 6 Eylül 2008'de Erivan'a gitti ve Sarkisyan ile bir araya geldi.

Gül, bağımsızlığını kazanmasının ardından Ermenistan'ı ziyaret eden ilk Cumhurbaşkanı oldu.

Sarkisyan da 2009'da Bursa'da yapılan rövanş maçına Gül'ün daveti üzerine geldi.

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Antalya Diplomasi Forumu, Nikol Paşinyan, Ermenistan, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan Türkiye'ye ziyaret sinyali - Son Dakika Dünya


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