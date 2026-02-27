Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı - Son Dakika
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı

27.02.2026 19:15
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile 30 yıldır birlikte olduğu Anna Hakobyan, ilişkilerini beklenmedik bir şekilde sonlandırdı. Hakobyan, sosyal medya üzerinden ayrılık kararını duyururken Paşinyan karara saygı duyduğunu açıkladı. Bu ayrılık Ermenistan'da geniş yankı uyandırdı.

UZUN YILLARA DAYANAN BİRLİKTELİKLERİ SONA ERDİ

Anna Hakobyan, Ermenistan Başbakanlık konutundan ayrıldığını ve ilişkisinin sona erdiğini Facebook üzerinden açıklayan bir video paylaştı. Hakobyan, paylaşımında özel hayatlarına saygı gösterilmesini talep etti.

Çift, yaklaşık 30 yıl boyunca birlikte yaşadı, ancak hiçbir zaman resmi nikah kıymadı. Hakobyan sosyal medya paylaşımında "bu konu benimle tartışmaya açık değildir" ifadelerini kullandı.

"Yakın ve uzak tüm dostlarımı, tanıdıklarımı, bilinen ve bilinmeyen herkesi, hatta en yakınlarımı bilgilendiriyorum ki bu konu benimle tartışmaya açık değildir" "diyen Hakobyan, ayrılık nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Başbakanlık resmi konutundan da taşınacağını belirtti.

Hakobyan, "Lütfen bu mesele üzerinde ileri geri konuşarak fazla zaman kaybetmeyin. Bu boş, faydasız ve verimsiz bir uğraş olacaktır. Yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullanarak özel hayatına saygı gösterilmesini istedi.

SORUŞTURMA AÇILABİLİR

Hakobyan, ayrılığı duyurduğu videoda eğitim odaklı My Step Vakfı'nın icra direktörü olarak çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Vakıfla bağlantılı iddia edilen usulsüzlükler nedeniyle hakkında ceza soruşturması açılabileceği ihtimalini de dışlamadı.

"Hayat bu, belki böyle bir gelişme mümkün. Ne yapabiliriz? Yaşayıp göreceğiz" dedi.

PAŞİNYAN AYRILIĞI DOĞRULADI

Başbakan Paşinyan da yaptığı kısa açıklamada Hakobyan'ın kararına saygı duyduğunu ifade etti.

Paşinyan "Son 30 yılda en zor günlerimde yanımda oldu; desteğim ve dayanağımdı. Benim onun için aynı şeyi yapıp yapamadığımdan emin değilim. Belki de daha fazla kırgınlığa sebep oldum, bunun için özür diliyorum" dedi.

DÖRT ÇOCUKLARI VAR

Hakobyan ve Paşinyan çiftinin dört çocuğu bulunuyor. Ayrılık haberi, Ermenistan'da siyasi ve sosyal çevrelerde geniş yankı uyandırdı.

HİÇ EVLENMEDİLER

Basın kaynaklarında yer alan bilgiye göre çift yıllarca birlikte yaşamalarına rağmen resmi nikah yapmadı. Paşinyan kariyerinin erken dönemlerinde olası siyasi ve hukuki riskleri azaltmak amacıyla evliliklerini resmi olarak tescil ettirmediklerini daha önce açıklamıştı.

Nikol Paşinyan, Sosyal Medya, Ermenistan, Politika, Medya, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
