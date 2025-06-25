Ermenistan'da Darbe Girişimi Engellendi - Son Dakika
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Ermenistan'da Darbe Girişimi Engellendi

Ermenistan\'da Darbe Girişimi Engellendi
25.06.2025 18:50
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Başbakan Paşinyan, 14 kişinin tutuklandığını açıklayarak darbe girişimini engellediklerini duyurdu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bir "darbe girişimini" engellediklerini açıkladı. Aralarında geçen yılki protestolara öncülük eden Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın da olduğu 14 kişi tutuklandı.

Telegram hesabından bir açıklama yapan Başbakan Paşinyan "Kriminal-oligarşik ruban sınıfı tarafından hazırlanan büyük bir plan çökertildi" ifadelerini kullandı.

Galstanyan'ın avukatı Ruben Melikyan bunun "siyasi bir soruşturma" olduğunu savundu ve tutuklamaları kınadı.

Başpiskopos Galstanyan'ın bağlı olduğu Ermeni Apostolik Kilisesi, ülkenin en güçlü dini yapılarından biri olarak görülüyor.

Reuters ajansına göre kiliseden üst düzey isimler Ermenistan'ın Azerbaycan'a askeri yenilgisinin ardından Paşinyan'ın istifasını istemişti.

Başpiskopos Galstanyan ve destekçileri de sokak gösterilerine katılarak Paşinyan'ı protesto etmişti.

Bu kişilerden bazıları daha sonra Galstanyan liderliğinde Kutsal Mücadele adında bir hareket başlatmıştı.

Ermeni haber sitesi news.am'ın haberine göre bugün evlerinde arama yapılan kişilerin arasında bu hareketin yanı sıra Ermenistan Devrimci Federasyonu (Taşnak Partisi) üyeleri de bulunuyor.

Geçen hafta kilisenin en büyük bağışçılarından, Rusya ve Ermenistan vatandaşı milyarder işadamı Samvel Karapetyan, hükümeti devirme girişimi suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Suçlamalar neler?

Reuters'ın aktardığına göre yetkililer, Galstanyan ve çevresindekileri hükümeti istikrarsızlaştırmak ve iktidarı ele geçirmek için çoğu eski asker ve polisten oluşan binden fazla kişiyi yol kesmek, şiddet olayları başlatmak ve interneti kesmek için görevlendirmekle suçluyor.

Savcılar tutuklanan kişilerden bazıları arasında sabotaj hakkında konuştukları telefon görüşmelerinin ses kayıtlarını ve ele geçirilen silahların görüntülerini de yayımladı.

Ülkedeki büyük suçları soruşturan Soruşturma Komitesi, "Başpiskopos Galstanyan Kasım 2024'ten beri kendisine, iktidarı anayasanın izin vermediği bir şekilde değiştirme görevi biçti" ifadelerini kullandı.

Tutuklamaların ardından bir açıklama yapan Rusya, Ermenistan'da hukukun üstünlüğünü önemsediklerini fakat bu gelişmelerin Erivan'ın iç işi olduğunu belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, bu gelişmenin barış anlaşması müzakerelerinde sona yaklaşan Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerilimi alevlendirmemesini umduğunu ekledi.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Ermenistan'da Darbe Girişimi Engellendi - Son Dakika

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