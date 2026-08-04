Eski halinden eser yok: Ariana Grande'den hayranlarını üzecek karar - Son Dakika
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Eski halinden eser yok: Ariana Grande'den hayranlarını üzecek karar

Eski halinden eser yok: Ariana Grande\'den hayranlarını üzecek karar
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Son zamanlarda aşırı zayıflamasıyla dikkat çeken dünyaca ünlü şarkıcı Ariana Grande hakkında, daha önce de ortaya atılan "anoreksiya ile mücadele ediyor" iddiası yeniden gündeme geldi. Bu iddiaların kendisini çok rahatsız ettiğini ifade eden ünlü yıldız, "bitmek bilmeyen kamuoyu baskısı" nedeniyle 1 Eylül'de sona erecek olan "Eternal Sunshine" turnesinin ardından inzivaya çekileceğini belirtti.

'Problem', 'Break Free', 'Into You', 'No Tears Left To Cry', '7 Rings', 'Thank U, Next', 'Positions' ve 'We Can't Be Friends' gibi hit parçalarla dünya pop müziğinin önemli isimlerinden biri haline gelen Ariana Grande, yalnızca müzik listelerinde değil aynı zamanda dijital platformlarda da rekor üzerine rekor kırmayı başardı.

Güçlü sesi ve vokal aralığı kendine hayran bırakan Grande, sayısız Grammy ödülleri ve milyonlarca albüm satışıyla adını zirveye taşıdı.

KÜRESEL BİR FENOMEN

Müziğinin yanı sıra artık imzası haline gelen at kuyruğu saç modeli, kendine özgü sahne tarzı ve makyajıyla da pop kültürünün ikonik figürlerinden biri olmayı başaran ünlü şarkıcı, sosyal medyada en çok takip edilen kullanıcılar arasında yer alarak küresel bir fenomen haline geldi.

Ancak son yıllarda, uzun zamandır elde ettiği bu başarılarının yanı sıra fiziksel görünümü konuşuluyor. Özellikle katıldığı kırmızı halı organizasyonları ve hayranlarıyla çektirdiği fotoğraflarda git gide daha da zayıfladığının fark edilmesiyle sosyal medya platformlarında sık sık tartışma konusu haline geldi.

Eski halinden eser yok: Ariana Grande'den hayranlarını üzecek karar

ANOREKSİYA MI?

Ünlü yıldız hakkında zaman zaman internette "anoreksiya ile mücadele ediyor" şeklinde çeşitli iddialar ortaya atılıyor olsa da, bu hiçbir zaman doğrulanmadı. Ariana Grande ise daha önce yaptığı açıklamalarda, insanların dış görünüş üzerinden yorum yapmasının son derece tehlikeli olduğunu belirtmiş ve herkesin sağlık hikayesinin farklı olduğunu vurgulamıştı.

Ayrıca Grande, birçok hayranının 'Önceden daha sağlıklı görünüyordu' dediği eski döneminin aslında kendisi için fiziksel ve ruhsal açıdan en zor dönemler olduğunu da açıklamıştı. O dönemde yoğun şekilde antidepresan kullandığını ve sağlıksız beslendiğini açıklayan Grande, bugün ise kendisini çok daha iyi hissettiğini ifade etmişti. Buna rağmen özellikle son aylarda paylaşılan fotoğrafları, omuz, boyun ve köprücük kemiklerinin belirgin şekilde görülmesi nedeniyle sosyal medyada yeniden büyük bir endişe dalgası oluşturdu.

Eski halinden eser yok: Ariana Grande'den hayranlarını üzecek karar

BU KEZ KONUŞULAN DIŞ GÖRÜNÜMÜ OLDU

Yeni albümünün çıkış parçalarından 'Petal' için hazırlanan müzik videosu yayınlandığı gibi sosyal medyada viral oldu. Daha önce yayınladığı her klip sinematografisi ile konuşulurken bu kez Grande'nin görünümü konuşuldu. Klibinde retro bir tarz benimseyen ünlü şarkıcı, omuzlarını tamamen açıkta bırakan siyah bir üst, dar siyah tayt ve boynuna bağladığı ince fularla kamera karşısına geçti. Özellikle yakın plan çekimlerde köprücük kemikleri, omuzları ve boyun bölgesinin belirgin görünümü izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Eski halinden eser yok: Ariana Grande'den hayranlarını üzecek karar

HAYRANLARI ENDİŞELİ

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan klip, binlerce paylaşım aldı. Çok sayıda hayranı, sanatçının son görüntüsünün kendilerini endişelendirdiğini belirten yorumlar yaptı. Ariana Grande, sağlığı ve kilosu hakkındaki iddiaların artması magazin gündemini meşgul etmeye başlaması sonrasında, üzerindeki bu baskı ve inceleme dünyaca ünlü yıldızın geri çekilmesine neden oldu. 

Eski halinden eser yok: Ariana Grande'den hayranlarını üzecek karar

İNZİVA KARARI ALDI

Edinilen bilgilere göre, Oscar adayı ve Grammy ödüllü sanatçı, 1 Eylül'de sona erecek olan "Eternal Sunshine" turnesinin ardından kamusal alandaki görünürlüğünü azaltarak bir süre gözlerden uzak yaşayacak. Konu hakkında açıklamada bulunan Grande'nin temsilcileri, planlanan bu aranın gerekçesi olarak sanatçının katıldığı etkinliklerde maruz kaldığı "bitmek bilmeyen kamuoyu baskısını" gösterdi.

Açıklamada, "Turnesini hem sağlıklı hem de mutlu bir şekilde, yüksek bir enerjiyle tamamlamayı sabırsızlıkla bekliyor. Ardından, sürekli bir incelemeye maruz kalmasına yol açan göz önündeki işlerine ve kamuya açık etkinliklerine hak ettiği bir ara verecek. Bu turne onun için harika bir deneyim oldu; hayranlarını çok seviyor ve turnenin her anından büyük keyif aldı" ifadelerine yer verildi.

Eski halinden eser yok: Ariana Grande'den hayranlarını üzecek karar

SÖZLEŞME GEREĞİ KAMUOYU ÖNÜNE ÇIKMAK ZORUNDA

Spot ışıklarından uzaklaşacak olan Ariana Grande, önümüzdeki yaz Londra'daki Barbican Centre'da sahnelenmesi planlanan ve "Wicked" filmindeki rol arkadaşı Jonathan Bailey ile birlikte yer alacağı Stephen Sondheim imzalı "Sunday in the Park with George" tiyatro oyununun kadrosundan da ayrıldı. 

Ancak Grande'nin gözlerden uzak kalacağı bu süreç çok uzun sürmeyebilir. Yıldız isim, 25 Kasım'da vizyona girecek olan "Meet the Parents" serisinin devam filmi "Focker-In-Law"da başrolü Ben Stiller ile paylaşıyor. 363 milyon takipçiyle Instagram'ın en çok takip edilen yedinci hesabına sahip olan ve dünya çapında büyük bir popülariteye sahip olan sanatçının, sözleşme gereği vizyon öncesinde filmin tanıtım çalışmalarına katılması bekleniyor.

Ariana Grande, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eski halinden eser yok: Ariana Grande'den hayranlarını üzecek karar - Son Dakika

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