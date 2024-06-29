Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı - Son Dakika
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Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı

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Eski Yunanistan Başbakanı ve SYRIZA'nın önceki dönem genel başkanı Aleksis Çipras, Koç Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katılarak dikkat çeken ifadeler kullandı. Yunan siyasetçi Çipras, gezi direnişine göndermede bulunarak mezunlara Türkçe seslenerek ''Boyun eğme'' dedi. Çipras ayrıca konuşması esnasında Nazım Hikmet'ten de alıntı yaptı.

29.06.2024 18:18
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Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Koç Üniversitesi mezuniyet törenine katılarak çarpıcı ifadelere imza attı.

Koç Üniversitesi'nin 30'uncu Lisans ve Lisansüstü Mezuniyet Töreni, Rumelifeneri Kampüsü'nde yapıldı. 1488 öğrencinin mezun olduğu törende Yunanistan'ın eski lideri Aleksis Çipras da konuşma yaptı.

Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, Koç Üniversitesi mezunlarına Türkçe çağrı
Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras

MEZUNLARA TÜRKÇE 'BOYUN EĞME' SÖZLERİYLE SESLENDİ

Çipras, konuşmasında, "Birkaç gün önce Atina'nın ana caddelerinden birinde yürürken genç bir Türk yanıma yaklaştı ve pes etmememi söyleyerek beni şaşırttı. Bana Türklerin bir sözü olduğunu ifade ederek 'Boyun eğme. Başını dik tut' dedi. Bu her zaman hatırlayacağım bir şey. Bugün, bir yıl sonra, mezuniyetinizi kutlarken bu sözleri hatırlamanızı isterim. Tüm harika anlar ve önümüzdeki tüm büyük zorluklar için. Savaşmanız gereken her şey için; hayatınızda, ülkeniz, aileniz ve geleceğiniz için. İlkelerinizi korurken gelişmenin bir yolunu bulmalısınız. Ve şunu asla unutma: Boyun eğme." ifadelerini kullandı.

NAZIM HİKMET'TEN ALINTI YAPTI

Konuşmasında Nazım Hikmet'in şiirinden bir dizeyi de anımsatan Çipras, "Ünlü şairiniz 'En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır' diyordu. İşte Doğu Akdeniz tam da bu deniz olmalı. Karşılıklı egemenliğimize ve egemenlik haklarımıza saygı denizi. Bir barış ve iş birliği denizi." dedi.

Eski Yunanistan Başbakanı Çipras\'tan, İstanbul\'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Murat Çevre: Bizde hain az ya birde ithal gelmiş 231 14 Yanıtla
    ZAFER YILDIZ: hemde istemediğin kadar. Ama Az Kaldı 3. Dünya Savaşı başlıyor Çokça Sarı Torba Lazım Olacak 85 9 Ozgur Turker: Zafer hangi torbadan katiliyorsun savasa? 1 ve 2. Torbadan zor rakipler cikar haberin ola 6 9
  • Muammer Gökçetin: Gezi olaylarında Koç'ların ne kadar destek verdiği bundan belli. Koç Üniversitesi'nin konuğuymuz. 154 15 Yanıtla
  • Fatih Aydın: Yürü git memleketinde yürü Çipras. Burdan sana ekmek yok.. 158 8 Yanıtla
  • Mehmet Gultekin: Yunan tohumlarina sesleniyor 113 9 Yanıtla
  • Sabri İnce: Kim davet etti ,konuşmasına kim izin verdi bu lvgun. 108 11 Yanıtla
    Mehmet Ali Dalgıç: Davet edilmemiş mezun olmuş ?? 14 20
  • Halit Gon: baş rol koç ailesi 106 8 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed: Gezi bu pzoya kalmış sanki 68 7 Yanıtla
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