Estonya Başbakanı Kallas, "İstanbul" yerine ''Kostantinopolis'' yazdı! Tepki yağıyor - Son Dakika

Estonya Başbakanı Kallas, "İstanbul" yerine ''Kostantinopolis'' yazdı! Tepki yağıyor

Son Güncelleme: 13.09.2023 09:01

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, ülkesini ziyaret eden İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I. Bartholomeos için bir paylaşım yaptı. Kallas'ın burada 'İstanbul' yerine 'Kostantinopolis' yazması tepki çekti.

İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I. Bartholomeos, Estonya ziyaretinde, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile bir araya geldi. Kallas o anları sosyal medya hesabında paylaşırken, metinde "İstanbul" yerine "Kostantinopolis" yazılması tepki topladı.

KARŞILAMA PAYLAŞIMI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Kallas, I. Bartholomeos'u Tallin'de bulunan Hükümet Konağı'nın kapısında karşıladı ve o anları video ile sosyal medyadan paylaştı. Kallas sosyal medya paylaşımında, "Kostantinopolis Başpsikoposu ve Ekümenik Patrik Bartholomeos şu anda Estonya'yı ziyaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Estonya Başbakanı'ndan skandal paylaşım! İstanbul yerine 'Kostantinopolis' yazdı

TEPKİ YAĞIYOR

Kallas'ın paylaşımına tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları ise konuyla ilgili yorumlar yaptı. Bu yorumlardan bazıları ise şu şekilde:

Estonya Başbakanı'ndan skandal paylaşım! İstanbul yerine 'Kostantinopolis' yazdı
Estonya Başbakanı'ndan skandal paylaşım! İstanbul yerine 'Kostantinopolis' yazdı
Estonya Başbakanı'ndan skandal paylaşım! İstanbul yerine 'Kostantinopolis' yazdı

İstanbul, Estonya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Estonya Başbakanı Kallas, 'İstanbul' yerine ''Kostantinopolis'' yazdı! Tepki yağıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Estonya Başbakanı Kallas, "İstanbul" yerine ''Kostantinopolis'' yazdı! Tepki yağıyor - Son Dakika
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