Fatih Dönmez: Enerji artık çatışma nedeni değil, bölgesel iş birliklerinin anahtarıdır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Fatih Dönmez: Enerji artık çatışma nedeni değil, bölgesel iş birliklerinin anahtarıdır

Haberin Videosunu İzleyin
Fatih Dönmez: Enerji artık çatışma nedeni değil, bölgesel iş birliklerinin anahtarıdır
15.01.2026 15:46  Güncelleme: 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fatih Dönmez: Enerji artık çatışma nedeni değil, bölgesel iş birliklerinin anahtarıdır
Haber Videosu

Dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Ayder Forumu, "Enerji, Güvenlik ve Diplomasi" temasıyla gerçekleştiriliyor. KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez, enerji konusunun artık çatışma değil barış unsuru olması gerektiğini vurguladı. Dönmez, forumun Rize'yi uluslararası alanda yeni bir vizyonla öne çıkardığını söyledi.

Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, bu yıl ikinci kez düzenlenen Uluslararası Ayder Forumu'na ev sahipliği yapıyor. Genel koordinatörlüğünü Arif Ekşi'nin üstlendiği forum, " Enerji, Güvenlik ve Diplomasi" temasıyla 14-17 Ocak tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), Rize Valiliği ve Rize Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyona yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda bakan, milletvekili ve üst düzey temsilci katılıyor.

"ENERJİ, BÖLGE VE DÜNYA İÇİN STRATEJİK BİR BAŞLIK"

Forum kapsamında Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez, bu yıl ele alınan enerji temasının hem Türkiye hem de bölge açısından son derece kritik olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz yıl lojistik başlığının işlendiğini hatırlatan Dönmez, bu yıl enerjinin tüm boyutlarıyla masaya yatırıldığını belirtti. Yurt içinden ve yurt dışından bakanların, delegasyon üyelerinin ve parlamenterlerin foruma yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Dönmez, KEİPA olarak bu organizasyona tam destek verdiklerini söyledi.

Dönmez, enerji konusunun tarih boyunca çatışmaların ve savaşların temel sebeplerinden biri olduğuna dikkat çekerek, artık enerjinin bir çatışma nedeni değil, barışın ve iş birliğinin anahtarı olması gerektiğini dile getirdi. Günümüz dünyasında enerjisiz bir yaşamın mümkün olmadığını belirten Dönmez, enerjiye erişimin adil, güvenli ve ekonomik yollarla sağlanmasının küresel istikrar açısından hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

"AYDER FORUMU, RİZE'Yİ YENİ BİR VİZYONLA BULUŞTURUYOR"

Fatih Dönmez, Ayder Forumu'nun Rize için yalnızca doğal turizmi değil, aynı zamanda sosyal, siyasi ve diplomatik bir kimliği de öne çıkardığını söyledi. Cumhurbaşkanı'nın vizyonu doğrultusunda bu tür uluslararası etkinliklerin artırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Dönmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve KEİPA olarak bu sürece destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Önümüzdeki yıl forumun sağlık temasıyla düzenlenmesinin planlandığını aktaran Dönmez, Ayder Forumu'nun birkaç yıl içinde uluslararası alanda tanınan önemli platformlardan biri haline geleceğine inandığını söyledi. Dönmez ayrıca, organizasyonun kamuoyuna doğru ve etkin şekilde aktarılmasındaki katkılarından dolayı Haberler.com'a teşekkür etti.

Uluslararası İlişkiler, Ayder Yaylası, Fatih Dönmez, Diplomasi, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Dünya, Rize, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fatih Dönmez: Enerji artık çatışma nedeni değil, bölgesel iş birliklerinin anahtarıdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Ne et ne tavuk ne de sucuk Bu döner bembeyaz Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner bembeyaz
Bilal Erdoğan’dan çarpıcı sözler: Gündemimi haber akışının belirlemesine izin vermiyorum Bilal Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Gündemimi haber akışının belirlemesine izin vermiyorum
Lindsay Graham’dan Türkiye’ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Amine Harit’ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi Amine Harit'ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler
Bursa’da ahşap palet fabrikasında yangın paniği Bursa'da ahşap palet fabrikasında yangın paniği
Galatasaray maçı öncesi Atletico Madrid’de ayrılık 40 milyon euroya satıldı Galatasaray maçı öncesi Atletico Madrid'de ayrılık! 40 milyon euroya satıldı
PFDK kararları açıklandı Fenerbahçeli futbolcuya ceza PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçeli futbolcuya ceza

15:57
Cenk Tosun’un Fenerbahçe macerası bitti
Cenk Tosun'un Fenerbahçe macerası bitti
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: ’’Hatırlamıyorum’’ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: ''Hatırlamıyorum'' dedi
15:37
2026 Dünya Kupası’na bilet çılgınlığı: 33 günde 500 milyon talep
2026 Dünya Kupası'na bilet çılgınlığı: 33 günde 500 milyon talep
15:36
Nahçıvan’da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü
15:23
Ziraat Türkiye Kupası’nda sürpriz 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
15:17
Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı
Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 16:48:36. #7.11#
SON DAKİKA: Fatih Dönmez: Enerji artık çatışma nedeni değil, bölgesel iş birliklerinin anahtarıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.