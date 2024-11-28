FBI'dan Trump Kabinesi'ne Bombalı Saldırı Tehditi - Son Dakika
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FBI'dan Trump Kabinesi'ne Bombalı Saldırı Tehditi

FBI\'dan Trump Kabinesi\'ne Bombalı Saldırı Tehditi

FBI, Trump'ın aday gösterdiği isimlere bombalı saldırı tehditleri ve sahte aramalar yapıldığını açıkladı.

28.11.2024 05:09
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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın kabinesinde ya da Beyaz Saray'da görev vereceğini söylediği bazı isimlere "bombalı saldırı" tehdidinde bulunulduğunu açıkladı.

FBI açıklamasında, bombalı saldırı tehditlerinin yanı sıra, sahte telefon aramalarının da bu isimleri hedef aldığı kaydedildi.

Saldırı tehditleri, Trump'ın İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı ve ABD'nin BM Daimi Temsilciliği adaylarına yönelik yapıldı.

Polis, Salı gecesi ve Çarşamba sabahı gerçekleşen bu tehditlerle ilgili soruşturma yürütüyor.

Trump'ın sözcüsü Karoline Leavitt, görev için aday gösterilen isimlerin, kendileri ve ailelerinin yaşamıyla tehdit edildiğini dile getirdi.

"Birkaç kişinin" tehdide maruz kaldığını söyleyen Leavitt, emniyet güçlerinin bu kişileri güvende tutmak için hızla harekete geçtiğini ekledi.

Leavitt, "Başkan Trump'ın bize örnek olduğu şekilde, tehdit ve şiddet bizi caydıramayacaktır" dedi.

Leavitt ve FBI, tehdit edilen isimleri açıklamadı. Ancak bazı bakan adayları, tehdit edildiklerini açıkladılar.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi olarak Trump tarafından aday gösterilen New York Kongre Üyesi Elise Stefanik, ailesinin bombalı saldırıyla tehdit edildiğini açıklayan ilk isim oldu.

Stefanik'in ofisinden yapılan açıklamada, Kongre üyesinin kocası ve üç yaşındaki oğluyla birlikte Washington DC'den New York'a seyahat ettiği sırada saldırı tehdidinden haberdar olduğu söylendi.

New York polisinin, BBC'nin ABD'deki ortağı CBS televizyonuna verdiği bilgiye göre, Trump'ın Ticaret Bakanı olarak görev vereceği milyarder iş insanı Howard Lutnick de tehdit edilen isimler arasında.

Polis kaynaklarına göre söz konusu tehdit, Lutnick'in New York'taki evine yönelikti.

Başkanlık yarışı sırasında iki kez suikast girişimiyle karşı karşıya kalan Trump'a ise herhangi bir saldırı tehdidinin yönelmediği bildirildi.

Tehdit edilen isimlerin hiçbirisinin bu dönemde ABD Gizli Servisi tarafından korunmadığı da belirtiliyor.

Trump'ın, ABD Çevre Koruma Ajansı'nın başına getireceğini açıkaldığı, eski Temsilciler Meclisi Üyesi Lee Zeldin de bombalı saldırı tehdidiyle karşılaştığını duyurdu.

Zeldin, " Filistin yanlısı bir mesajla birlikte" evine bombalı saldırı tehdidinde bulunulduğunu söyledi:

"Ailem ve ben o sırada evde değildik ve güvendeyiz. Bölge yetkililerinin hızlı müdahalesi için minnettarız."

Trump'ın Tarım Bakanı olarak seçtiği Brooke Rollins de X hesabından yaptığı açıklamada, tehdide kendisinin de maruz kaldığını, polis yetkililerinin gerekli şekilde olayla ilgilendiğini aktardı.

İskan Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı adayları Scott Turner ve Lori Chavez-Deremer de bombalı saldırı tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarını açıkladı.

Tehditler hakkında ABD Başkanı Joe Biden'a da bilgi verildiği belirtildi.

Kaynak: BBC

Donald Trump, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya FBI'dan Trump Kabinesi'ne Bombalı Saldırı Tehditi - Son Dakika

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