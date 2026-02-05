FBI Direktörü'nden Epstein sorusuna canlı yayında dikkat çeken yanıt - Son Dakika
Dünya

FBI Direktörü'nden Epstein sorusuna canlı yayında dikkat çeken yanıt

FBI Direktörü\'nden Epstein sorusuna canlı yayında dikkat çeken yanıt
05.02.2026 10:07
Haber Videosu

FBI Direktörü Kash Patel'in katıldığı canlı yayında yöneltilen "Epstein'in intihar ettiğinden hâlâ emin misiniz?" sorusuna cevap olarak yalnızca "Evet" demekle yetinmesi, Epstein'in ölümüyle ilgili süregelen şüpheleri yeniden gündeme taşıdı ve kamuoyunda tepkilere yol açtı.

Fox News'te Bret Baier'in programına konuk olan FBI Direktörü Kash Patel, Jeffrey Epstein'in ölümüne ilişkin en kritik sorulardan biriyle karşı karşıya kaldı. Baier'in, "Bu soruyu 8 ay önce de sormuştum. Epstein'in kendini öldürdüğünden hâlâ emin misiniz?" şeklindeki ısrarlı sorusuna Patel'in verdiği kısa ve net "Evet" yanıtı, stüdyoda ve ekran başında dikkat çekti.

TEKNİK BİR DETAY VERMEDİ

Patel'in açıklamasında herhangi bir ek gerekçe, teknik detay ya da yeni bulgu paylaşmaması, Epstein dosyalarıyla ilgili süregelen şüpheleri daha da güçlendirdi. Dış basında yer alan yorumlarda, FBI Direktörü'nün bu kadar tartışmalı bir konuda tek kelimelik bir yanıt vermesinin "kaçamak" ve "zayıf" bulunduğu vurgulandı.

RESMİ KAYITLARDA "İNTİHAR" DETAYI

Jeffrey Epstein, 2019 yılında New York'taki federal gözaltı merkezinde ölü bulunmuş, ölümünün intihar olduğu açıklanmıştı. Ancak hücredeki kamera kayıtları, gardiyan ihmalleri ve adli süreçteki boşluklar, olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen kamuoyundaki soru işaretlerini ortadan kaldırmamıştı. Patel'in son açıklaması, bu şüpheleri gidermek yerine yeniden gündeme taşıdı.

TARTIŞMA YARATTI

Program sonrası sosyal medyada ve ABD medyasında yapılan değerlendirmelerde, Epstein dosyalarının hâlâ tam anlamıyla aydınlatılmadığı, FBI'ın kamuoyunu ikna edecek şeffaflıktan uzak kaldığı yönünde eleştiriler öne çıktı. Bazı yorumcular, Patel'in "Evet" yanıtının, kurumsal pozisyonu korumaya yönelik bir refleks olarak algılandığını belirtti.

Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya FBI Direktörü'nden Epstein sorusuna canlı yayında dikkat çeken yanıt

