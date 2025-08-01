FBI ekibinin, gizlilik korumaları nedeniyle, Trump'ın ismini Epstein dosyalarından sildiği iddiası - Son Dakika
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FBI ekibinin, gizlilik korumaları nedeniyle, Trump'ın ismini Epstein dosyalarından sildiği iddiası

FBI ekibinin, gizlilik korumaları nedeniyle, Trump\'ın ismini Epstein dosyalarından sildiği iddiası
01.08.2025 22:49
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ABD'de FBI çalışanı bir ekibin, Başkan Donald Trump'ın ismini, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın dosyasından çıkardığı iddia edildi.

ABD basını, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) çalışanı bir ekibin, gizlilik korumaları nedeniyle Başkan Donald Trump'ın ismini, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın dosyasından çıkardığını öne sürdü.

FBI ekibinin, gizlilik korumaları nedeniyle Trump'ın ismini Epstein dosyalarından sildiği iddiası

"FBI, TRUMP'IN İSMİNİ EPSTEİN DOSYALARINDAN SİLDİ" İDDİASI

Bloomberg TV'nin haberine göre, FBI ekibinin, "özel bir vatandaş olduğunu" ve "bu tür korumalara hak kazandığını" düşündükleri için Trump'ın ismini Epstein dosyasından sildikleri belirtildi. Belgelerde, bine yakın yetkilinin yaklaşık 100 bin belgeyi incelediği, Trump'ın dışında bazı "önemli" isimlerin de sansürlendiği ifade edildi.

FBI ekibinin, gizlilik korumaları nedeniyle Trump'ın ismini Epstein dosyalarından sildiği iddiası

EK DOSYALARIN YAYIMLANMASI PLANLANMIYOR

Haber Kuruluşu, FBI Başkanı Kash Patel'in, özel ajanlara, dosyaları inceleyerek hangi bilgilerin yayımlanabilecekleri konusunda talimat gönderdiği bilgisine de yer verdi. Haberde, yetkililerin, dosyalarda Trump da dahil, geçmişte Epstein ile iletişimi olan birçok kişi hakkında "doğrulanmamış söylentiler" bulunduğu, ayrıca, mağdurların kişisel bilgilerini içerdiği için ek dosyalar yayımlamayı planlamadıkları bilgilerine de yer verildi.

FBI ekibinin, gizlilik korumaları nedeniyle Trump'ın ismini Epstein dosyalarından sildiği iddiası

DEMOKRATLAR, TRUMP'IN ADININ DOSYALARDA YER ALDIĞINI SAVUNUYOR

ABD Senatosu Yargı Komitesi'ndeki Demokrat üyeler, pazartesi günü, "yeni raporlara" dayanarak, ABD Adalet Bakanlığında "Epstein dosyalarında Trump'tan bahseden tüm ifadelerin yer aldığı bir dosya" olduğunu söylemişti.

FBI ekibinin, gizlilik korumaları nedeniyle Trump'ın ismini Epstein dosyalarından sildiği iddiası

ELON MUSK DA EPSTEİN TARTIŞMALARINA DAHİL OLMUŞTU

Amerikalı iş insanı Elon Musk da Epstein belgeleri konusunda bir dönem beraber siyaset yaptığı Trump'ın karşısında yer alarak konuyu kendisine ait sosyal medya platformu X'te gündeme taşıyarak tartışmaları alevlendirmişti. Musk, önce Trump'ın Epstein dosyalarında isminin yer aldığını öne sürmüş, daha sonra ise bu iddiasının yer aldığı paylaşımını silmişti. Ancak Musk, davaya dair dosyaları, ABD Başkanı'nın söz verdiği gibi yayımlaması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya FBI ekibinin, gizlilik korumaları nedeniyle, Trump'ın ismini Epstein dosyalarından sildiği iddiası - Son Dakika

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