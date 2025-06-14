DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırı ve diğer bölgesel konular ele alındı.
Son Dakika › Dünya › Fidan, Azerbaycan ve Mısır Bakanları ile Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?