Filipinler\'in Burias Adası\'nda 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Burias Adası'nda 6,7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremde can veya mal kaybı olmadı.

6,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREMLE SARSILDI

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 08.14'te Burias Adası'nda 6,7 büyüklüğünde bir sarsıntı hissedildiğini açıkladı. USGS, yerin 78 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssünün, Burias Adası'nın 26 kilometre güneybatısı olduğunu bildirdi. Depremde can veya mal kaybı olmadı.

"ATEŞ ÇEMBERİ" OLAN DEPREM KUŞAĞINDA YER ALIYOR

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.