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Filipinler'in Burias Adası'nda 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Filipinler'in Burias Adası'nda 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, yerel saatle 08.14'te Burias Adası'nda 6,7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Depremde can veya mal kaybı yaşanmadı. Filipinler, Pasifik Deprem Kuşağı olarak bilinen "Ateş Çemberi"nde yer alması nedeniyle sık sık sismik hareketlere maruz kalıyor.

Filipinler\'in Burias Adası\'nda 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17.11.2023 12:20

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Burias Adası'nda 6,7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremde can veya mal kaybı olmadı.

6,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREMLE SARSILDI

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 08.14'te Burias Adası'nda 6,7 büyüklüğünde bir sarsıntı hissedildiğini açıkladı. USGS, yerin 78 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssünün, Burias Adası'nın 26 kilometre güneybatısı olduğunu bildirdi. Depremde can veya mal kaybı olmadı.

"ATEŞ ÇEMBERİ" OLAN DEPREM KUŞAĞINDA YER ALIYOR

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Filipinler'in Burias Adası'nda 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filipinler'in Burias Adası'nda 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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