FİLİSTİN Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 10 kişinin açlıktan yaşamını yitirdiği açıkladı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 10 kişinin daha açlıktan hayatını kaybettiğini ve 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklı can kayıplarının 111'e çıktığını duyurdu.
Son Dakika › Dünya › Filistin'de Açlık Faciası: 24 Saatte 10 Ölüm - Son Dakika
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